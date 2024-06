Rudy Fernández: "Italia nos ayudará a encontrar cosas para preparar el Preolímpico"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección española de baloncesto Rudy Fernández cree que el encuentro amistoso de este martes ante Italia en el WiZink Center (19.00) les ayudará a "encontrar cosas para preparar el Preolímpico", en un duelo exigente para un combinado nacional "muy concentrado y muy motivado".

"El partido de mañana es ante un equipo que nos va a exigir sobre todo a los grandes, porque Italia es un 'small ball', con Gallinari incluso jugando de 5, así que eso nos tiene que ayudar a lo que nos podamos llegar a encontrar en el Preolímpico. Tener gente grande que tenga que salir a puntear tiros, eso también nos puede ayudar a encontrar cualquier cosa que nos ayude preparar el Preolímpico", analizó el alero a los medios.

El capitán de la selección, que se retirará tras este verano con 'La Familia', ve al grupo "muy concentrado y muy motivado" en la preparación del Preolímpico por un billete a París 2024. "A la espera de que podamos competir también contra otro equipo como Italia, una buena selección, este tipo de partidos nos tiene que ayudar", dijo.

·Puede ser el último partido en el WiZink Center con la camiseta de la selección. No espero nada, como no me lo esperaba el día del Real Madrid y al final surgió todo. Fue muy bonito, pero hay que centrarse en la prioridad, que es coger sensaciones con el equipo para encarar el Preolímpico de la mejor manera posible", comentó sobre su final.

El veterano jugador, de 39 años, agradeció el descanso de este domingo "para desconectar un poco", aunque el equipo está "muy rodado" por "venir de dinámica de club". "Los que habían acabado antes el 'play-off' de la Liga Endesa se incorporaron antes a Málaga y eso también ayuda a que los que hemos ido llegando después estemos a buen nivel", relató.

Fernández destacó el papel de los veteranos para transmitir el ADN de esta selección "de generación en generación". "Yo lo viví con Juan Carlos Navarro, Carlos Jiménez, que está en el 'staff'; con Fran Vázquez, que entró justo cuando yo entré en la selección. Los jugadores jóvenes saben de la importancia que tiene 'La Familia', y eso para nosotros, los veteranos, es lo más esencial: que ellos se den cuenta de que quien llega aquí tiene que saber que representas a un país", zanjó.