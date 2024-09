Sandra Ygueravide: "El 3x3 me ha ayudado mucho a evolucionar técnicamente como jugadora"

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jugadora española Sandra Ygueravide tiene claro que el baloncesto 3x3 le ha "ayudado mucho a evolucionar técnicamente como jugadora", y que es "un orgullo" la visibilidad que han tenido ella y sus compañeras de selección de esta modalidad tras en este verano, en el que se han proclamado campeonas de Europa y han logrado la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París, y deseó poder seguir con esa "sensación" en su equipo de 5x5, el Spar Girona.

"Yo siempre he dicho que a mí el 3x3 me ha ayudado mucho a crecer como jugadora, a evolucionar técnicamente. He sido mejor jugadora en 5x5 gracias al 3x3 también. Creo que en el caso de Juana (Camilión), Alba (Prieto) o Ceci (Muhate), que son las más jóvenes, seguro que les puede ayudar de cara a su futuro", declaró Sandra Ygueravide en una entrevista con Europa Press tras la presentación de la nueva temporada de la Liga Femenina Endesa.

La base considera "muy bonito" el hecho de poder entrar en los pabellones y que le aplaudan por su éxito en los Juegos con el 3x3. "Me ha pasado ya en pretemporada y es bonito que te reconozcan y que hayan seguido mucho el 3x3 este verano. Es algo que deseaba, que la gente conozca lo que nosotras venimos disfrutando durante tantos años, que era importante", destacó.

Por otro lado, la valenciana celebra que se van dando pasos hacia la profesionalización de la liga con la firma del convenio colectivo el pasado año, pero reclama más avances. "Para nosotras es verdad que se van dando pasos, pero, siendo exigentes, son pequeños. Son pequeñas cosas que hacen que el baloncesto femenino siga creciendo, y que, en este caso el 3x3 este verano haya tenido esa visiblidad", explicó.

Ella pide que "esto no se quede aquí", y que "se siga apoyando y dando todo lo que se necesita para que el baloncesto en general siga creciendo", al tiempo que apuntó que "los equipos son mucho más competitivos" con respecto al momento en el que se marchó de España en la temporada 2013-14, cuando el extinto Ros Casares dominaba el panorama nacional.

"Ahora no hay tanta diferencia quizá entre los equipos de arriba y los de abajo. Yo recuerdo antes de marcharme de España que había mucha diferencia entre lo que era Ros Casares y los equipos que luchaban por no descender. Ahora mismo es todo lo contrario, es una liga supercompetitiva y todos están haciendo equipos muy compensados con mucho trabajo detrás", resaltó.

En el plano personal, ella afronta con "muchas ganas" esta nueva campaña que "va a ser muy larga". "Después del verano, que me lo he pasado muy bien y lo he disfrutado mucho, me gustaría seguir con esta sensación", expresó, consciente de que durante el año "pasan muchas cosas", aunque tiene claro que su objetivo es "disfrutarlo de una manera distinta a lo que han sido otras temporadas".

"OTRA MANERA DE COMPETIR" PARA ACERCARSE A LOS ACTUALES FAVORITOS EN LF

"Quiero seguir un poco con la alegría del 3x3 y mantenerla en el 5x5, para transmitírsela al resto del equipo", afirmó la baloncestista, que no oculta que los últimos años han sido "complicados" para el conjunto catalán. "El último pensábamos que quizá iba a ir algo mejor y tampoco fue cómo queríamos", lamentó Ygueravide, que quiere "ir creando un bloque para que el futuro en Girona sea lo que se pretende" y puedan volver a pelear por los títulos.

Sin embargo, pide "ir poco a poco, siendo conscientes de que todos los equipos se van reforzando y que todos van creciendo también". "Pero tenemos que dar esos pasos para que lo que queremos sea realidad", remarcó, haciendo hincapié en "la evolución y el crecimiento" de clubes que tienen un proyecto masculino como Valencia Basket o Casademont Zaragoza, que están peleando los títulos con el conjunto gerundense y el Perfumerías Avenida.

Para ella, estos son clubes "con una capacidad económica mayor en muchos sentidos", por lo que pide "buscar otras maneras de competir contra ellos". "No te puedes quedar pensando en que no vas a llegar, sino buscar las maneras para llegar a estar al nivel de ellos con unos recursos quizá algo menores", sentenció.

En ese objetivo de volver a lo más alto a nivel nacional e internacional, un camino para jugar la Euroliga es el de la Eurocup. La veterana jugadora cree que deben "ir poco a poco con los pies en el suelo", pero siendo conscientes de que pueden "competir y ganar" a cualquiera. "El club lo que quiere y lo que desea es estar en la Euroliga, y ojalá que el camino Eurocup nos lo ponga un poco más fácil en ese sentido", indicó.

La española lamentó que el año pasado se quedaron "a las puertas" en la competición europea, cuando llegaron a semifinales en un año que "no fue bueno", y también resaltó que "no es fácil jugar en Europa y estar en dos competiciones tan exigentes como la Eurocup y la LF Endesa".

"Es importante que el club siga creciendo en ese sentido, que siga compitiendo al máximo nivel, y ojalá se pueda estar compitiendo arriba por títulos y volviendo a jugar Euroliga en un plazo corto de tiempo", aseveró la directora de juego, que quiere "disfrutar" de este año, -su último de contrato con Girona-, sin pensar en su futuro, aunque sabedora de que su tiempo en el baloncesto 5x5 "está más cerca de acabar que de seguir". "Me queda este año de contrato y ya veremos qué pasa el siguiente", apuntó, confirmando que el 3x3, tras lo sucedido este verano, "es difícil que se acabe".