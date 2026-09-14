La selección masculina se mete sin problemas en cuartos del Mundial de BSR

Ignacio Ortega durante el España-Marruecos de octavos de final del Mundial 2026 de BSR - BSR ESPAÑA

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de baloncesto en silla de ruedas se clasificó para los cuartos de final del Mundial que se está disputando en la ciudad canadiense de Ottawa después de ganar este lunes con autoridad por 90-44 a Marruecos en su duelo de octavos de final.

Después de perder sus dos últimos partidos de la fase de grupos ante Polonia y Japón, la campeona de Europa tenía que superar una ronda eliminatoria de más para colarse entre los ocho mejores del campeonato y lo hizo con bastante solvencia en un choque sin demasiados problemas.

España dominó de principio a fin el partido ante un combinado norteafricano que no encontró respuesta y que ya caía con claridad al término de los diez primeros minutos (28-8). El equipo que entrena Abraham Carrión no aflojó y al descanso ya tenía el billete muy encarrilado pese a bajar sus prestaciones ofensivas (47-20).

El combinado nacional no se relajó tras el descanso aunque el seleccionador aprovechó para repartir los esfuerzos en un equipo liderado por un acertadísimo Manu Lorenzo, que firmó 31 puntos con 12/13 en lanzamiento, bien secundado por Eduardo Prieto, autor de 16.