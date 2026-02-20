Sergio Llull, jugador con más minutos disputados en la Copa y apunta a máximo anotador histórico

Archivo - El jugador del Real Madrid de baloncesto Sergio Llull - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

VALENCIA, 20 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El capitán del Real Madrid Sergio Llull es el jugador con más minutos disputados en fases finales de la Copa del Rey de baloncesto, tras alcanzar los 982 totales una vez concluido el duelo de cuartos de final ante el Unicaja, después de superar los 10 minutos necesarios en pista a sus 38 años y en su 18ª participación en el torneo.

Llull necesitaba al menos diez minutos en pista en Valencia 2026 para situarse en lo más alto del ranking histórico y acabó sumando 15. Con ello, supera a Juan Carlos Navarro (973) y a Felipe Reyes (976), hasta ahora segundo y primero respectivamente en este apartado. Reyes acumuló 22 fases finales entre 2000 y 2021, mientras que Navarro disputó 19 entre 1998 y 2018.

El base menorquión debutó en la Copa en Vitoria 2008 y solo se perdió la edición de Las Palmas 2018 por una lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha que le mantuvo más de ocho meses fuera de las pistas. Desde entonces, su presencia ha sido constante hasta alcanzar las 18 participaciones de 19 posibles.

Además, ha disputado 13 finales y podría igualar las 14 de Reyes si vuelve a jugar el partido por el título en la presente edición. Su trayectoria le mantiene como uno de los grandes protagonistas históricos del campeonato.

El siguiente objetivo en el horizonte es el de máximo anotador histórico en fases finales. Llull suma ya 468 puntos, segundo en la clasificación tras superar los 466 de Navarro, y tiene a 23 puntos el récord de Jordi Villacampa (491). Con 24 puntos más se convertiría también en el máximo realizador de la historia de la Copa en era ACB, un palmarés que ya comparte en títulos --siete-- con Reyes, Navarro y Rudy Fernández.