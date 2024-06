Sergio Rodríguez: "Espero que ser recordado como alguien que se divertía y lo daba todo para ganar"

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El español Sergio Rodríguez espera ser "recordado como alguien que se divertía y lo daba todo para ganar" después de anunciar la semana pasada el final de su carrera deportiva en el mundo del baloncesto tras haber pasado por numerosos equipos, siendo el último, el Real Madrid, donde tuvo dos etapa, el que "más" le ha "marcado como deportista y persona".

"El Real Madrid es el club que más me ha marcado como deportista y como persona, el lugar donde me he sentido más identificado. Cuando fichas sabes que adquieres una enorme responsabilidad, sobre todo con millones de aficionados y con su historia", recalcó Sergio Rodríguez en su acto de despedida y homenaje en la Ciudad Real Madrid.

El tinerfeño ha vivido "dos etapas increíbles" en el conjunto madridista donde ha sido "muy afortunado" por haber tenido a su lado "grandes personas". "He crecido y madurado en este club que me ha permitido llegar a mi máximo nivel", apuntó el 'Chacho' que dio las gracias al presidente Florentino Pérez, a Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros, responsables de la sección, y a Pablo Laso, también presente, y Chus Mateo, sus dos entrenadores y que le dejaron ser él "mismo".

"Gracias a todos mis compañeros, en especial a tres leyendas con Felipe Reyes, Rudy Fernández y Sergio Llull, competir a vuestro lado me dio seguridad para afrontar la máxima exigencia para afrontar la máxima exigencia de este club. Ha sido maravilloso representar al Real Madrid", subrayó el canario.

El ya exjugador dio las gracias a su familia, a su tierra por su "increíble apoyo", su entorno y a todos los aficionados que le han seguido "en cada uno de los lugares" que ha jugado. "Esto muy ilusionado por esta nueva etapa que se abre hoy, pondré todo mi esfuerzo para seguir aprendiendo. Seguiré unido de una forma u otra a este deporte, he dado todo lo que tenía, espero que sea recordado como alguien que se divertía y lo daba todo para ganar", sentenció.

El exbase reconoció que este era "un día emocionante" porque se despedía de algo que ama "profundamente, ser jugador de baloncesto profesional", y elogió el trabajo de Florentino Pérez y por "el esfuerzo y la ilusión que pone en el club y en la sección de baloncesto". "En estos ocho años que he formado parte del Real Madrid, tanto en la primera como en la segunda etapa, he percibido su presencia como algo vital para tener claros los objetivos que, viniendo de usted, no pueden ser otros que ganar y hacerlo con los valores que representa el Real Madrid", confesó.

"Desde que fiché en el 2010 hasta la actualidad, el impulso vivido en la sección de baloncesto ha sido enorme. La espectacular instalación en la que nos encontramos fue creada para el desarrollo y mejora, no sólo del primer equipo, sino de la cantera y es ya una referencia a nivel europeo e incluso mundial, a la altura de las mejores instalaciones de la NBA, lo que convierte al Real Madrid en un club referente a la captación de talento", detalló.

"LAS EMOCIONES DE NIÑO HAN SIDO INTACTAS HASTA EL ÚLTIMO DÍA"

El exjugador repasó su carrera desde sus inicios en Tenerife y donde descubrió "esa conexión con el baloncesto" y tuvo "unos inicios maravillosos con Pepe Luque como entrenador y con unos compañeros que se han terminado convirtiendo en amigos". "Aquellas emociones de niño, aquellas sensaciones de diversión y disfrute de entonces han sido intactas hasta el último día", advirtió.

Luego con 14 años, recibió "la llamada" del Siglo XXI, un proyecto conjunto entre la FEB, el CSD y el Gobierno Vasco y del que le parecía "impensable" que sus padres le dejaran ir con 14 años, pero que tras conocerlo se quedaron "sin argumentos de peso" para no hacerlo. "Después de 24 años, sé que esa decisión fue clave", indicó Sergio Rodríguez.

A partir de ahí recibió "ofertas de clubes ACB" y optó por aceptar la del Estudiantes donde pudo empaparse "del amor por el baloncesto en el Colegio Ramiro de Maeztu" e "iniciando un proceso de conversión de baloncesto base a baloncesto profesional". "Los años en Magariños sirvieron para consolidarme personal y deportivamente. Mucha culpa en ello tuvieron José Asensio y 'Pepu' Hernández", relató.

El 'Chacho' rememoro el verano de 2006 donde "otro" de sus "sueños" e hizo "realidad" con su marcha a la NBA y el "histórico oro del Mundial de Japón". "Me siento muy afortunado por haber jugado en cuatro franquicias (Blazers, Kings, Knicks y 76ers), cada uno de ellos singular y en momentos diferentes y únicos que me han permitido cumplir el sueño de jugar con y contra los mejores. Cada partido lo sentía como estar viviendo un sueño. En la segunda etapa tuve la suerte de vivirlo ya más adulto y desde otra perspectiva", admitió.

Tras el segundo paso por Estados Unidos, retornó a Europa para jugar en el "histórico" CSKA ruso, donde pudo comprobar que "la exigencia es máxima" y donde sus éxitos deportivos los consiguió "desde un contexto diferente". El siguiente paso fue en el Olimpia Milano, "otro club histórico" y donde se reencontró con Ettore Messina, "un entrenador que ha tenido una gran influencia" en su carrera. Finalmente, tuvo un agradecimiento a la FEB por haberle hecho formar "parte de una generación histórica".