Sergio Scariolo: "Jugar contra el Valencia en Valencia es de las tareas más duras"

VALENCIA, 20 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, aseguró este viernes que medirse al Valencia Basket en su pista, en una semifinal de la Copa del Rey de Baloncesto, es "una de las tareas más duras para cualquier equipo europeo", aunque se mostró "animado" ante el reto.

"Obviamente estamos contentos de estar en la semifinal, pero también conscientes de que jugar contra Valencia en Valencia es una de las tareas que para cualquier equipo europeo parece de las más duras. Son un equipo que juega muy bien, con una identidad muy definida, un gran entrenador y un trabajo de un par de años de construcción en función del estilo que Pedro ha querido implementar", destacó a la prensa.

Scariolo subrayó el potencial del conjunto 'taronja'. "Es un equipo muy profundo, con mucha capacidad de generación de juego, con un nivel de peligro en el tiro de tres puntos muy alto y una gran capacidad de carga del rebote ofensivo. Además, con la coincidencia de organizar la Copa en casa y jugar delante de su público, tienen una sensación de oportunidad única de poder hacer algo grande, que por supuesto generará una gran motivación, si es que la necesitaban", apuntó.

Sobre los precedentes entre ambos esta temporada, el técnico italiano recordó que "han sido tres partidos, todos diferentes", y anticipó que el de este sábado "también será diferente". "Tenemos que intentar atacar con equilibrio para que no corran demasiado, ser sólidos en el perímetro para no conceder posiciones liberadas de tiro y cerrar bien el rebote, porque en eso son muy buenos", analizó.

Cuestionado por la sólida imagen ofrecida ante Unicaja (victoria contundente por 100-70), explicó que el crecimiento del equipo "no es lineal". "Un equipo que trabaja cada semana tiene que estar más cerca de un ideal que no existe. Hay muchas cosas que se interponen en el camino, pero la tendencia es positiva", celebró.

"El equipo ha trabajado muy bien desde el inicio y todavía tenemos pasos que dar a lo largo de la temporada. Estamos en febrero, no lo olvidemos", concluyó, antes de poner en valor el ambiente copero: "Sabemos que es muy bonito para los aficionados y, si lo pasan bien dentro y fuera de la cancha, mejor que mejor", añadió.