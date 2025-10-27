Shermadini, 'MVP' de octubre en la Liga Endesa

Archivo - Giorgi Shermadini durante un partido de La Laguna Tenerife - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pívot georgiano Giorgi Shermadini, de La Laguna Tenerife, ha sido el ganador del premio al 'Jugador Más Valioso' del mes de octubre en la Liga Endesa 2025-2026, el decimocuarto de esta condición que logra en su carrera, según anunció este lunes el campeonato.

El internacional ha arrancado muy bien la temporada y ha promediado en el pleno de cuatro victorias de su equipo 18,5 puntos, 7 rebotes y 27 de valoración en los cuatro primeros encuentros de la Liga Endesa, muy por delante del siguiente jugador en el ranking, Luka Bozic, del Coviran Granada, que hizo 22,5 de media de valoración.

De esta forma, el veterano jugador del conjunto tinerfeño abre distancia respecto al estadounidense Tanoka Beard, que en su paso por el baloncesto español fue 10 veces MVP del mes y que es junto al georgiano el único jugador en alcanzar la decena de nominaciones.

Shermadini arrancó la temporada proclamándose Jugador de la Jornada 1, con una exhibición mayúscula ante BAXI Manresa con 28 puntos (8/9 en tiros libres, 10/14 en tiros de dos), 7 rebotes, 2 asistencias, 7 faltas recibidas y 38 de valoración.

Ante MoraBanc Andorra mantuvo su nivel con 18 puntos (6/8 TL, 6/7 T2), 9 rebotes, 7 faltas recibidas para 30 de valoración durante sus 20:41 en pista y su peor partido fue ante el UCAM Murcia, donde logró 18 de valoración, merced a 13 puntos (3/3 TL, 5/8 T2), 4 rebotes, 3 asistencias y 4 faltas recibidas en 21:56. El pívot cerró el mes con 15 puntos (5/5 TL, 5/6 T2), 8 rebotes, 2 asistencias, 4 faltas recibidas y 22 de valoración en 23:03 ante Unicaja.