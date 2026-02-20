Sito Alonso: "En el 60-66 ha habido dos o tres opciones clarísimas que han decidido el partido"

Archivo - Sito Alonso, entrenador del UCAM Murcia. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

VALENCIA, 20 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, ha dicho que "en el 60-66" de su partido frente al FC Barcelona "ha habido dos o tres opciones clarísimas" y que habían "decidido" el resultado, a la postre desfavorable (91-85) para los murcianos porque han quedado así eliminados en cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto.

"En el 60-66 ha habido dos o tres opciones clarísimas que han decidido el partido. La primera de todas es un casi robo a Punter, que coge en un balón suelto Hernangómez, que falla y luego puede meterla. Y una falta de respeto en nuestras reglas en ataque, yendo cuatro arriba todavía, en una situación, en vez de jugar contra Hernangómez, jugar contra los demás; ahí hemos fallado, aparte de la posterior ya quinta falta en ataque de Devontae Cacok contra Hernangómez, pero un poco fuera de sistema", dijo Alonso este jueves en rueda de prensa desde el Roig Arena de Valencia.

"Han metido luego unas canastas en ese momento increíbles y han jugado muy bien. Hemos intentado mantener, para llegar a los últimos minutos, pero ha habido un momento ahí de meter los dos equipos canastas. Hemos llegado a falta de tres minutos o cuatro minutos todavía con opción de ganar, pero la verdad es que luego nos hemos deshinchado un poco", lamentó.

"Nosotros hemos jugado muy muy bien durante muchísimos minutos, pero superbién. Además sabiendo, efectivamente como hemos hablado durante toda la semana, que iban a jugar todos los jugadores que parecía que no iban a jugar. Han jugado un muy buen partido. Yo siempre he dicho que el Barcelona, este Barcelona, es un equipo capaz de meter muchísimas situaciones de uno contra uno con tiros tremendamente complicados, como ha pasado hoy en muchísimas ocasiones", subrayó el técnico del UCAM.

"Tanto Clyburn como Laprovittola como Punter son verdaderos especialistas en esa situación. Obviamente, cuando en el perímetro tienes esta calidad, es muy difícil, si no haces las cosas muy bien durante 40 minutos, estar durante el partido siempre metido", argumentó Alonso.

"Para mí ha habido dos momentos claves del partido. Primero, la rapidez de las faltas de Devontae Cacok en el tercer cuarto. Eso nos ha mermado de una manera absoluta porque es un jugador que tiene dominio grande en la situación defensiva que está haciendo el FC Barcelona y en esas situaciones de rol más corto o más largo es donde más generaba en ese momento. La tercera falta y la cuarta, en 45 o 50 segundos, han marcado mucho el destino del partido", se quejó. "Aunque he de decir que luego Cate ha hecho un trabajo fantástico y hemos llegado al 60-66, y ahí para mí ha estado clave", matizó sus declaraciones hacia esa situación.

"Pero estoy muy orgulloso, no de perder, porque es un partido entre el tercero y el cuarto de la Liga. Nosotros somos el UCAM Murcia, vamos terceros en este momento, el FC Barcelona va cuarto y queríamos ganarles otra vez, una tercera vez. No ha sido posible, pero nos prepararemos para que esta diferencia que hay en muchísimas cosas no la haya en la Liga. Es lo único que nosotros queremos demostrar, que no tenemos miedo a jugar contra ningún equipo y nos prepararemos de nuevo mejor para, si tenemos una oportunidad en partidos de este tipo, finales a ganar o perder e irte fuera, el hacerlo un poquito mejor", agregó el entrenador del UCAM.

Luego criticó la falta de transparencia del Barça respecto a sus tres jugadores renqueantes: "Yo respeto todas las formas, pero es que yo soy contrario a esas formas. Me parece bien, que entiendo que habrán tenido dudas, por supuesto; o si no, no lo van a decir. Pero había un momento que parecía que se caía el equipo, que parecía que no podían ni viajar".

"Ya le he dicho a Punter: 'Felicidades, porque te veo muy bien'. Ha metido unos canastones impresionantes. Algo impresionante, sobre todo, no las dos primeras, que yo creo que ha estado muy bien jugado por su parte, sino ha habido varias defensas de Jonah Radebaugh de tocar la pelota para que no tuviera el 'timing' de tiro y luego lo ha sacado", explicó.

"Nosotros queremos ser competitivos, queremos ganarles también. Nos da igual quién juegue o quién no juegue, queremos ganarles. Y nos tenemos que preparar para la siguiente oportunidad que tengamos contra ellos", añadió Alonso.

Después elogió a sus pupilos. "Yo me quedo con su lucha. Pero 'casi', sinceramente, no me vale. No lo compro. Yo creo que si compramos el 'casi' en un club como nosotros, no vamos a llegar ni a intentarlo. Nosotros tenemos que pensar que podemos ganar a cualquiera. Y entonces cuando perdemos un partido como lo hemos perdido hoy, para mí de tú a tú en la pista, en todas las demás cosas...", reflexionó al respecto.

"Había un momento que incluso vosotros me decíais que estábamos equiparados, que parecía que éramos favoritos nosotros. Me alegro mucho de ese pensamiento, pero estamos hablando de un equipo estratosférico. Hoy han dejado fuera a Norris, que está haciendo unos partidos increíbles, ya está Parra jugando al '4', Shengelia, Fall, Hernangómez, etc.", enumeró.

"O sea, que estos jugadores que tenemos nosotros estén tristes por el 'casi' no me vale. Quiero que estén rabiosos para que la siguiente vez tengan la seriedad contundente de cuando vamos ganando de seis y estamos dominando el partido, aprendamos de esto y podamos ganarles la siguiente vez. Ya tuvimos el 'casi' del Real Madrid también en Granada, que entramos empate o dos abajo a falta de poco. No vale el 'casi', lo que vale es ganar y queremos ganar y esto es nuestra ambición máxima y vamos a luchar por ello esté quien esté, el jugador que esté nos da igual", repitió.

"Es el mensaje que queremos transmitir a esa afición que entiende de esa ambición que tenemos ahora y que hemos cambiado también en los aficionados y que entienden que no vale con venir a competir o disfrutar. Disfrutar es jugar al máximo nivel e intentar conseguir la victoria siempre", aseveró antes de recordar cuando llegó al club murciano.

No en vano, el día de su presentación abogó por "intentar cambiar la mentalidad de la gente, no estar con una mentalidad negativa de que sólo se pueden conseguir objetivos pocos ambiciosos, aunque tengas el presupuesto que tengas". "Eso a nosotros nos da igual, a mí me gusta mucho cuando la gente piensa que tenemos un buen presupuesto, me encanta cuando piensan que hemos subido, que UCAM da mucho más dinero que ElPozo y todo eso. Impresionante, eso me encanta porque da reflejo de la sensación que estamos mostrando como club y como entidad", recalcó Alonso.

"Pero eso es una cosa que los hechos lo han demostrado, en este momento no somos un equipo de Copas efímeras por ejemplo, lo que pasa es que sabemos el esfuerzo que nos va a costar volver a la siguiente, pero dad por seguro que lo vamos a hacer. Ahora no pensamos mucho en esto, pensamos en que tenemos que volver aquí al Roig Arena y esperemos cambiar el signo de la derrota para poner una victoria contra ellos. Eso es lo único que tenemos que tener en cabeza", aludió a futuros compromisos.

"No tenía en la cabeza perder hoy. Entonces, al perder, pues siento que ahora examinaremos las cosas que tenemos que hacer para volver a ganar. Pero tenemos que ser conscientes de que es un equipo que se exige el máximo y no tiene que... En los 'casis' y todo de verdad que no sirven para nada. Hay que pelear muchísimo más y en los últimos minutos de otro partido jugarlos mejor que los que hemos jugado hoy", concluyó Alonso.