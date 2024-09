Sito Alonso: "Hay que hacer cosas diferentes porque si no es imposible competir contra nadie"

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del UCAM Murcia Sito Alonso advirtió este viernes que "hay que hacer cosas diferentes porque si no es imposible competir" contra ningún equipo, y recalcó que participar en esta edición de la Supercopa Endesa como cabezas de serie les hace llegar con "más ilusión", además de señalar que todos los jugadores "están disponibles" para el partido de semifinales ante Unicaja, pero "no todos están al mismo nivel" para afrontar el choque.

"Si hiciéramos lo mismo que el año pasado, creo que tendríamos muy pocas opciones para poder competir, porque todo el mundo se ha fijado muy de cerca en las cosas que el equipo pudo hacer a nivel físico, táctico o individual, y entonces hay que dar un giro a muchas cosas. Hay que hacer cosas diferentes porque si no, no podemos competir seguro contra ninguno", declaró Sito Alonso en la previa de las semifinales de la Supercopa Endesa.

El preparador universitario tiene claro que "o te inventas algo o te estancas", y más en una liga donde los equipos "son todavía mejores que el año pasado". "Hay que hacer un esfuerzo y seguro que el Unicaja ya ha demostrado tener alguna cosa diferente y tendrá muchas sorpresas tácticas seguro durante la temporada y también mañana", destacó.

El madrileño es consciente de que lo ocurrido el año pasado con su segunda posición en la Liga Endesa "son excepciones que dan mucho nivel" a la competición y "dan ilusión de seguir creyendo que alguien se puede colar en ese bloque de ocho o nueve equipos que están siempre arriba".

Para el técnico del UCAM, esta Supercopa será muy diferente a la pasada que también se disputó en el mismo escenario, pero que él entiende "como un respeto a la ciudad y a la región", mientras que esta ocasión les hace "mucha más ilusión" porque son cabezas de serie, lo que significa que han "conseguido cosas muy buenas la temporada anterior".

"Con esa vitola nos presentamos aquí, sabiendo quiénes somos pero entendiendo que tenemos una responsabilidad grande en cuanto a las expectativas que hemos levantado con lo bien que lo hicimos el año pasado, aunque sabemos que eso, desafortunadamente, no nos supone nada ni nos regala nada", explicó el entrenador.

Con respecto a la derrota en la última edición del torneo ante los malagueños, recordó que el año pasado llegaban de quedar novenos en Liga, un puesto que no considera "fácil de conseguir", pero que sufrieron "mucho para competir durante algunos minutos del partido". Sin embargo, pudieron llegar al último minuto con "opciones intactas", y tuvieron un triple de Dustin Sleva que no entró, y que "podría haber girado el marcador".

Para Alonso, que aludió a la 'maldición' del anfitrión que no ha ganado nunca esta competición, "la dificultad sigue siendo máxima" ante el equipo malagueño del que criticó que se diga que su triunfo en la Copa Intercontinental ha sido "descafeinado por el nivel de los equipos". "No me gusta faltar el respeto a un equipo que está creciendo de una manera exponencial", señaló.

Para él, "el nivel tan alto en el que están es lo que ha hecho que sea descafeinada", pero "dificultad tenía y mucha" el título que ha conquistado su rival en estas semifinales. "Sabemos contra quién jugamos, lo bien que juegan en nuestro pabellón, donde no hemos conseguido ganarles, pero también sabemos la ambición que tenemos", apuntó.

El entrenador, que confirmó que toda la plantilla estará disponible para el partido, aunque no todos los jugadores "están al mismo nivel", volvió a elogiar a sus jugadores tras la extraordinaria temporada que realizaron. "Hay jugadores que de no ser conocidos fueron muy conocidos y algunos que no querían en ningún equipo, parece que son mejores de lo que eran en otros equipos", defendió.

Para Alonso, "lo más determinante fue la atmósfera que se creó con la gente del pabellón". "Ellos son conscientes del por qué lo hemos hecho. Lo he hablado con mucha gente y la mayoría son conscientes de que lo hemos hecho porque nos hemos esforzado, porque aparecemos en estadísticas de esfuerzo, en rebote, en balones robados...", recalcó, al tiempo que criticó que no aparecen "ni en mejores porcentajes, ni en nivel individual de jugador en ningún quinteto, ni 'MVP' de la liga".

Por último, llamó a seguir esforzándose y luchar como el año pasado. "Tenemos que volver a pensar que no somos inferiores a nadie, y así podremos estar en las quinielas de cualquier competición que juguemos", concluyó.