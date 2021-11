Spahija: "Nos preparamos para hacerlo mejor que la otra vez ante el Madrid"

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Bitci Baskonia, Neven Spahija, ha reconocido que este jueves deben jugar "mejor" contra el Real Madrid respecto a su anterior partido en Liga Endesa y que deben verse ya cosas nuevas que intenta aportar al equipo, sobre todo en defensa y para hacer frente al potente juego interior del equipo blanco.

"Pienso y sabemos todos que el Madrid es uno de los mejores equipos en la ACB y en Europa, en estos momentos va a ser un partido duro. Tenemos el ejemplo de su último partido, les vi y estamos preparando el choque para hacerlo mejor que la otra vez", reconoció en rueda de prensa, en referencia al 65-83 encajado en la Liga Endesa.

Spahija, todavía haciéndose con el control del Baskonia tras llegar como recambio del sustituido Dusko Ivanovic, tiene claro que para ganar contra los equipos grandes se tiene que defender. "Hemos empezado a trabajar cosas en defensa como yo quiero hacerlo, también en ataque, y se verán cambios", auguró.

"Vamos a ver cosas diferentes, hay que ver lo que el Madrid haga y adaptarnos para hacer nuestras cosas, pero seguro que se van a ver otras cosas", añadió, en este sentido.

Eso sí, reconoció que es "muy difícil" jugar contra el Madrid en la pintura. "El juego interior no es algo que se pueda jugar únicamente con jugadores altos, puedes jugar con aleros que penetren. Pero ahora mismo no veo en Europa a un equipo que tenga mejores jugadores altos", se sinceró.

"El Madrid juega con todos, tiene un sistema muy bueno y no te deja hacer bien tus cosas. Es un equipo que tiene capacidad ofensiva pero que quiere defender y Tavares es parte muy importante en su sistema defensivo", recalcó.

En cuanto al pívot Matt Costello, no pudo confirmar si estará ante el Real Madrid o no, aunque es seria duda. "Vamos a hacer hoy una prueba importante con Costello y a tomar una decisión. No puedes hacer jugar a un jugador si no está al cien por cien porque puede ser peor", argumentó.