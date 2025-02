Txus Vidorreta: "Hay errores imperdonables en una semifinal"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, lamentó "errores imperdonables" en el tercer cuarto que aprovechó el Unicaja para quedarse este sábado el billete a la final de la Copa del Rey de baloncesto 2025 que se está disputando en el Gran Canaria Arena.

"Felicitar a Unicaja. Alberto y Sima, dos jugadores españoles, han sido decisivos, aunque es un triunfo de equipo, conviene destacarlo aprovechando que son de los nuestros. Desearle la mejor de las suertes a Navarro, buen amigo", afirmó en rueda de prensa.

"No hemos ejecutado el plan de partido en el inicio. Hemos medido mal las situaciones de bloqueo directo, Sima ha anotado con facilidad. Hemos mejorado en defensa, nuestro segundo cuarto ha sido muy bueno. Hemos jugado con decisión pero nos hemos dejado varios tiros, corbatas en los triples", añadió.

Vidorreta confesó que se fue al vestuario con "buenas sensaciones", pero señaló a esos "errores" del tercer cuarto. "Tenía buenas sensaciones al descanso, pero en el tercer cuarto no hemos hecho el trabajo defensivo que debemos y que somos capaces de hacer. Errores imperdonables en una semifinal", afirmó.

"Les ha permitido jugar con ventaja. Como este equipo tiene carácter, hemos recortado, se han vuelto a ir, hemos vuelto a estar a cinco, demostrando la ambición que tenemos pero Unicaja ha ganado con justicia", añadió, antes de valorar la experiencia de su duodécima Copa, un torneo donde solo uno se va contento.

"Solo gana uno, todos los demás nos vamos perdiendo. Mis equipos no son los grandes de la competición, solo he podido jugar una final, pero llevamos muchas semifinales seguidas, una plantilla que siempre compite. El tercer cuarto no es de recibo, por eso no vamos a estar en la final, pero el resto ha sido fantástico", dijo.

Por otro lado, Vidorreta confesó que el desgaste de cuartos de final se notó más en su equipo. "Cuando ya llega un segundo y tercer partido se suele imponer el físico, como han podido hacer, unido al buen juego, ha marcado la diferencia. Yo veía que podíamos haber alcanzado la final y quitando esos diez minutos habíamos trabajado para ello. Este proyecto sigue creciendo", afirmó.

El técnico de los canarios se refirió a los "detalles", como los tiros libres que anotó Sima y no sus pívots cuando son mejores tiradores, y "tres triples regalados en el tercer cuarto". "Muchas veces eso tiene que ver con la frescura", apuntó, antes de valorar la actuación arbitral. "En decisiones puntuales ha faltado un poco de equilibrio, pero no ha sido decisivo", terminó.