Txus Vidorreta: "Hemos vuelto al partido pero Baskonia ha tenido acierto y ese punto de fortuna"

VALENCIA, 20 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El entrenador de La Laguna Tenerife, Txus Vidorreta, lamentó la derrota ante el Kosner Baskonia (91-81) en los cuartos de final de la Copa del Rey y aseguró que, aunque su equipo reaccionó tras el descanso y llegó a igualar el marcador, en los momentos decisivos los vitorianos "han tenido acierto y ese punto de fortuna que hay que tener para meterse en semifinales".

"La valoración es clara. Nos ha costado mucho la defensa del Baskonia en la primera parte y no hemos tenido buenas sensaciones en ataque. Tampoco he tenido sensación de inferioridad neta, pero han sido clave las dos acciones con las que terminan el primer y el segundo cuarto, con los triples de Luwawu y Kurucs", explicó en rueda de prensa.

El técnico aurinegro subrayó que, antes de esos lanzamientos sobre la bocina, su equipo había dispuesto de situaciones que podían haber cambiado el marcador. "Venimos de un tiro libre fallado, de un triple abierto de Bruno y de una canasta de Gio en la pintura que podían haber cambiado el signo del partido. No es lo mismo irte 12 abajo al descanso que cuatro o seis. Pero no entraron y ellos, que habían sido mejores, merecían esa ventaja", señaló.

Vidorreta destacó la reacción tras el descanso, cuando Tenerife llegó a igualar el choque en el último cuarto. "Hemos sido mejores en la segunda parte, hemos vuelto al partido demostrando que este equipo compite siempre, especialmente en la Copa. Pero hemos cometido alguna pérdida que no debíamos y luego ha llegado ese triple de Markus, que ha sido un poco una chamba. Hay que tener también la suerte de tu parte y en un momento delicado ha entrado. Ahí el partido se nos ha puesto muy cuesta arriba", reconoció.

Sobre la baja de Marcelinho Huertas, restó dramatismo al impacto táctico. "Nuestro estilo no lo vamos a cambiar en cuatro días. Es verdad que Marce te da cosas diferentes, pero Bruno, Jaime y Wes también las dan. Hemos tenido que jugar con más ritmo y más uno contra uno en la segunda parte y nos ha ido bien", explicó.

Además, confirmó que Joan Sastre sufre una lesión muscular en el isquiotibial que "parece importante" y que podría ser de relativa larga duración. "Estábamos en el mercado por la lesión de Marce y ahora también lo estamos por Joan. Esperamos que Marcelinho pueda estar en marzo si no hay contratiempos", apuntó.

En cuanto a la batalla del rebote y el juego interior, el técnico valoró la movilidad de los pívots baskonistas. "Diakite ha empezado metiendo dos triples y cuando juegan con Kurucs o Moneke -jugadores abiertos y móviles- nos condiciona más que si está Diop. Hemos entendido que teníamos que jugar con Aaron y Tim en el cuatro y el cinco, y así hemos mejorado en el rebote en la segunda parte", analizó.

También defendió la actuación de Jaime Fernández, que necesitó puntos de sutura tras un golpe. "Creo que en una acción se le señala falta a él cuando tenía una muy buena posición para que fuera falta de ataque. Lo hemos perdido seis minutos porque ha habido que coserle. Aun así, ha demostrado una enorme profesionalidad, ha jugado con mucha energía y ha sido muy incisivo", destacó.

Finalmente, Vidorreta felicitó al rival y asumió la eliminación con deportividad. "Baskonia ha estado acertado y ha tenido ese pelín de fortuna que hay que tener en estos partidos. Mucha suerte a los que se quedan. Nosotros mañana nos vamos para casa", concluyó.