Unicaja disputará su segunda final consecutiva de la Copa FIBA Intercontinental

El Unicaja disputará la final de la Copa FIBA Intercontinental en Singapur tras sumar su segundo triunfo contra el Utsunomiya Brex japonés.
El Unicaja disputará la final de la Copa FIBA Intercontinental en Singapur tras sumar su segundo triunfo contra el Utsunomiya Brex japonés. - UNICAJA CB
Europa Press Deportes
Publicado: viernes, 19 septiembre 2025 18:09

   El conjunto malagueño intentará reeditar el título del pasado año este domingo en Singapur

   MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El Unicaja disputará este domingo (13:00 horas) la final de la Copa FIBA Intercontinental, en la que defenderá el título logrado de 2024, después de sumar su segundo triunfo, por 97-68, en el Grupo A contra el Utsunomiya Brex en un encuentro que se decidió en la segunda parte y destacó Tyler Kalinoski, con 19 puntos y 4 rebotes.

   El equipo de Ibon Navarro se vio sorprendido por el inicio del Utsunomiya Brex, que, liderados por Newbill y Jerrett, le dieron una ventaja de 7 puntos (12-5). No obstante, el conjunto malagueño, gracias a los puntos de Jonathan Barreiro, Killian Tillie y Alberto Díaz, remontaron al término del primer cuarto (20-23).

   Perry, que anotaba y hacía jugar a sus compañeros, y Barreiro ampliaron esa ventaja al descanso (33-41). En la segunda parte, el escaso acierto japonés elevó la sangría (47-74) a favor del Unicaja, que se enfrentarán al ganador del Grupo B, en el que se encuentran el Flamengo, el NBA G League y el Illawara Hawks, por revalidar el trofeo continental.

   "El equipo ha hecho muy buen trabajo, hemos podido repartir los minutos y meter a jugadores que estaba un poco fuera y cuidar a otros que llevaban mucha carga de ayer para ganar a un buen equipo a pesar de la diferencia. Pueden entrar cualquiera de los tres equipos y va a ser un rival muy difícil", comentó Navarro a los medios oficial del club andaluz.

Contador