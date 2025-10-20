Valencia acogerá al completo la Minicopa Endesa 25-26

Archivo - Imagen de una de las ediciones de la Minicopa Endesa - ACB - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Minicopa Endesa 2025-2026 se jugará al completo en Valencia, fruto del acuerdo entre la acb y la Generalitat Valenciana para llevar a la región la Copa del Rey 2026 y 2027, según confirmó este lunes la asociación de clubes.

La Minicopa Endesa, que reúne a equipos de categoría infantil, arrancará entre el 28 y el 30 de noviembre con la primera fase entre el Pabellón Fuente de San Luis, y las instalaciones de L'Alqueria del Basket de la capital del Turia.

Valencia será el epicentro del mejor baloncesto de formación, con la presecia de 16 clubes acb, todos menos el Barça como vigente campeón y el Valencia Basket como anfitrión de la fase final, ya clasificados para febrero. En la ciudad ya se jugaron cinco ediciones de la primera fase del torneo entre 2017 y 2023, y este año, como novedad, se jugará durante la ventana de selecciones, aprovechando el parón de la Liga Endesa.

En total, más de 200 niños que disfrutarán de un evento por el que han pasado ya una larga lista de jugadores reconocidos mundialmente como Ricky Rubio, Luka Doncic, Domantas Sabonis, Jaime Fernández, Alberto Díaz, Victor Wembanyama, Santi Aldama, Jaime Pradilla o Josep Puerto, entre otros.

La primera fase que se celebrará este noviembre buscará conocer a los seis equipos que se unirán a Barça y Valencia Basket en la fase final de Valencia, que se desarrollará de forma paralela a la Copa del Rey. La Minicopa Endesa empezará el viernes 28 por la tarde con la primera jornada, disputando el sábado 29 la segunda y tercera. Los ganadores de cada uno de los cuatro grupos conseguirán su billete para la fase final, mientras que los segundos clasificados se enfrentarán el domingo 30 en un 'Play in' que decidirá las últimas dos plazas.