El Valencia Basket se reencuentra con su fortín ante el irregular Paris Basketball

Duelo entre Valencia Basket y Partizan Belgrado en el Roig Arena de Valencia - Europa Press/Contacto/German Vidal Ponce

BARCELONA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Valencia Basket recibe este martes al Paris Basketball en el Roig Arena (20.30) en la jornada 23 de la Fase Regular de la Euroliga, en un duelo entre el cuarto clasificado y el decimoséptimo, con los 'taronja' obligados a reaccionar tras dos derrotas consecutivas para afianzarse en los puestos de privilegio de acceso directo a los 'Play-offs'.

El equipo dirigido por Pedro Martínez llega a la cita con un balance de 14 victorias y 8 derrotas, instalado en la cuarta posición, mientras que el conjunto parisino es decimoséptimo (7-14), cada vez más alejado de la zona de 'Play-In', que tiene ya a cinco triunfos cuando la fase regular entra en su tramo decisivo.

El Valencia encadena dos tropiezos en la Euroliga, ante el Fenerbahçe (82-79) y el AS Monaco (92-101), una dinámica que quiere cortar en un Roig Arena que, en su primer año como nueva casa del equipo, se ha convertido en un fortín, con solo dos derrotas en once partidos disputados en competición europea.

Además, los valencianistas vienen de caer con claridad en la última jornada de la Liga Endesa en la pista del Real Madrid (94-79), por lo que el choque ante el Paris se presenta como una prueba de carácter para un equipo llamado a pelear por cotas altas en Europa.

El Paris Basketball, entrenado por Francesco Tabellini, está protagonizando una temporada irregular en su estreno en la Euroliga, alternando resultados de prestigio con derrotas inesperadas. Tras perder en casa el 'derbi' francés ante el AS Monaco (87-95), fue capaz de ganar en Estambul al Anadolu Efes (79-84), antes de caer en la pista del ASVEL Villeurbanne (94-89) y volver a imponerse en casa al Estrella Roja (102-92).

En el precedente de la primera vuelta, disputado en noviembre en el Adidas Arena, el Paris Basketball se llevó el triunfo ante el Valencia (90-86), con Derek Willis como uno de los jugadores más destacados, un aviso para un conjunto 'taronja' que buscará imponer su solidez en casa.

En el apartado de bajas, ninguno de los dos equipos ha comunicado ausencias para el encuentro. Pedro Martínez pudo contar con toda su plantilla en la jornada 22, mientras que el Paris recuperó recientemente a Daulton Hommes, ausente desde la jornada 17, aunque Ismael Bako no compite desde la jornada 13.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: De Larrea, Montero, PRadilla, Taylor y Sako --posible quinteto inicial--; Badio, Puerto, Reuvers, Key, Moore, Tomhpson y Costello.

PARIS BASKETBALL: Hifi, Rhoden, Stevens, M'Baye y Faye --posible quinteto inicial--; Cavaliere, Robinson, Herrera, Ayayi, Dokossi, Ouattara y Hommes.

--ÁRBITROS: Javor, Zamojski y Peer.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 20.30/Movistar+.