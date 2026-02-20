Valencia y Real Madrid chocan en otra 'final' anticipada

Archivo - Partido entre Real Madrid y Valencia Basket en la Liga Endesa 2025/26 - Europa Press/Contacto/Oscar Manuel Sanchez

Los 'taronja', anfitriones de Copa, se miden a unos blancos crecidos por la paliza a Unicaja

VALENCIA, 20 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El Valencia Basket y el Real Madrid disputan este sábado a las 18.00 horas la primera de las semifinales de la Copa del Rey de baloncesto, que se está disputando en el Roig Arena de Valencia, en u duelo que huele a final anticipada entre un equipo anfitrión en forma, con mayoría de afición en la grada, y unos blancos que vienen de someter por 30 puntos de margen a quien era el vigente campeón.

El equipo 'taronja' tratará de buscar el billete a su sexta final --luchando además contra el 'gafe' del anfitrión-- ante un rival al que nunca ha podido ganar en este torneo ya que los seis precedentes en Copa han caído del lado blanco. Y las dos últimas veces fueron, como ahora, en semifinales.

Por su parte, el conjunto madridista disputará su decimotercera semifinal copera consecutiva en un gran momento de forma, con una racha de siete triunfos seguidos y solo tres derrotas en competiciones domésticas en lo que va de campaña.

Este será el séptimo duelo copero entre ambos y la cuarta vez que se crucen en semifinales. El último precedente en el torneo fue en Málaga 2024, con triunfo blanco por 95-76. De aquel encuentro podrían repetir en el bando valenciano Josep Puerto, Jaime Pradilla y Xabi López-Arostegui, mientras que en el Real Madrid continúan hasta seis jugadores que ya estuvieron entonces: Alberto Abalde, Facu Campazzo, Mario Hezonja, Gabriel Deck, Edy Tavares y Sergio Llull.

El Valencia llega reforzado a esta 'final' anticipada tras superar en cuartos al Asisa Joventut (95-84) en un partido de parciales y rachas en el que supo rehacerse de un mal inicio y resistir el vendaval anotador de Cameron Hunt (26 puntos). El acierto exterior, la profundidad de banquillo y el liderazgo de Jean Montero, bien secundado por un decisivo Brancou Badio en el tramo final, permitieron a los de Pedro Martínez romper el choque desde el triple y el tiro libre y citarse con el gigante blanco.

Mucho más plácido fue el pase madridista. El vigente campeón, Unicaja, apenas pudo oponer resistencia ante un conjunto blanco que fue de menos a más hasta convertir los cuartos en un monólogo (100-70). Sin tensión y con ritmo alto de principio a fin, los de Sergio Scariolo devolvieron la moneda a los malagueños, que les habían ganado la final de la Copa 2025, y lanzaron un aviso al resto de aspirantes: su candidatura al título va en serio.

"Estamos animados, con ganas y con ilusión de hacer un buen partido contra otro equipo muy 'top'. Si hacemos las cosas bien podemos tener opciones. Ellos tienen la obligación de ganar y nosotros la ilusión de competir y de sacar adelante un partido muy difícil", señaló Pedro Martínez en la previa, apelando al papel de aspirante sin presión de los suyos.

Scariolo, por su parte, rechazó la etiqueta de favorito. "Obviamente estamos contentos de estar en la semifinal, pero también conscientes de que jugar contra Valencia en Valencia es una de las tareas que para cualquier equipo europeo parece de las más duras. Son un equipo que juega muy bien, con una identidad muy definida, un gran entrenador y un trabajo de un par de años de construcción en función del estilo que Pedro ha querido implementar", destacó.

Los precedentes de esta temporada alimentan la igualdad. El Real Madrid se impuso en Liga Endesa en el Movistar Arena (94-79), el Valencia Basket conquistó la Supercopa Endesa ante los blancos (94-98) y también ganó en el Roig Arena en la fase regular de la Euroliga (89-76). El cara a cara del curso es, por tanto, favorable por 2-1 a los 'taronja', un dato que añade picante a una semifinal que, por nombres, momento y escenario, vuelve a sonar a final antes de tiempo.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

VALENCIA BASKET: VALENCIA BASKET: Thompson, Badio, Taylor, Pradilla y Reuvers --posible quinteto inicial--; Puerto, de Larrea, López-Arostegui, Key, Montero, Sako y Costello.

REAL MADRID: Llull, Campazzo, Hezonja, Deck y Tavares --posible quinteto inicial--; Lyles, Kramer, Abalde, Maledon, Garuba, Feliz y Len.

--ÁRBITROS: Por determinar.

--PABELLÓN: Roig Arena.

--HORA: 18.00 horas/DAZN.