Vicedo: "Ya que nos llaman para la selección, qué menos que dar nuestra mejor imagen"

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador de la selección Edgar Vicedo expresó que cuando le convocan con España "da su mejor imagen" porque vestir esa camiseta es "un placer" y siente que este bloque de las 'ventanas' está aportando "su granito de arena" para que la selección esté en el Mundial, para el que se clasificaran si vencen este domingo a Ucrania.

"Tuvo mucho revuelo el problema de las 'ventanas', pero ya se ha normalizado un poco. Al final, es vestir la camiseta de la selección española y es un placer. Si hay jugadores de NBA y Euroliga que por eso no han podido venir y luego van, nosotros también podemos estar tranquilos porque hemos aportado nuestro granito de arena para que España esté en el Mundial", confesó Vicedo en una entrevista a Europa Press.

El alero tiene "ganas" de poder llegar al Mundial, aunque es consciente de que hay jugadores con "mucha calidad". "Por intentarlo no pasa nada, a por ello y con mucha energía", señaló muy convencido de que puede llegar a la gran cita. "Ya que nos llaman para la selección qué menos que dar nuestra mejor imagen. Todos los que estamos aquí estamos disfrutando al máximo", admitió.

El objetivo de la concentración en Guadalajara, previa al partido de este jueves ante Turquía saldado con derrota española, era "hacer más unión", aunque ya se conocen "todos" por haber "coincidido" antes. "Todos menos Marc (García), pero el equipo ya lo ha arropado muy bien y muy rápido. La falta de tiempo no lo veo un problema, nos va a hacer unirnos más", agregó.

"Cuanto más nos conozcamos, más sabremos solucionar las cosas y ayudarnos. Lo principal es hacer la piña lo antes posible, aunque lo estamos haciendo a la perfección, nos conocemos todos de otra vez y haber jugado en equipos. Todo está siendo muy fácil", señaló sobre la convivencia y el ambiente que reina en la selección.

En cuanto a su club, el capitán del Estudiantes sabe que el inicio de los madrileños en la ACB no está siendo el que esperaban y "la intensidad es uno de los factores" que les han "martirizado", además de "estar intensos, con garra".

"Yo me meto el primero en ese saco, no estoy al mismo nivel del año pasado. Y al final es eso, la garra, transmitir a la afición esa energía y ese sacrificio. Llevamos dos meses de competición y la situación no es agradable, pero este parón nos va a venir bien para tomar buenas energías y volver con más ganas al Estudiantes", afirmó.

"Los 12 jugadores del equipo sabemos que el aficionado no está disfrutando con nosotros, es obvio. Pero estamos intentando trabajar para cambiarlo, queda tiempo. La situación obliga a que todos tengamos que apretar aun más, y yo me pongo el primero", analizó Vicedo, que pone la meta más próxima en empezar a "ganar partidos" para "no mirar hacia abajo y mirar hacia arriba".

"No entrar en 'Champions' y jugar dos partidos por semana sí que es un palo duro. Es diferente a la temporada pasada, que era más rítmico y más alegre en cantidad de partidos. Fue un palo que nos fastidió bastante, pero lo mejor es olvidarlo para pasar página", concluyó.