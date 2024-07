Willy Hernangómez: "Más que difícil, los Juegos son un reto apasionante e ilusionante"

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) - El pívot de la selección española Willy Hernangómez afirmó este lunes que ya están "con muchas ganas" de poner rumbo a los Juegos Olímpicos de París, "un reto" que le parece "más que difícil, apasionante e ilusionante" y donde saben que deben "darlo todo" para tener poder tener opciones.

"Estamos con muchas ganas y mucha ilusión de afrontar este último partido aquí en Madrid, sobre todo para seguir probando cosas, hacer las cosas bien y los últimos retoques. Creo que el grupo está muy motivado, con muchas ganas de coger el avión el jueves y llegar a Lille", señaló Willy Hernangómez a los medios tras el entrenamiento en el WiZink Center previo al amistoso ante Puerto Rico de este martes.

El madrileño dejó claro que, "sin duda", los Juegos son "un reto ilusionante" y que son "conscientes de que es muy difícil" el grupo que les ha tocado con Australia, Grecia y Canadá. "Llegamos como podemos, pero creo que nosotros vamos a darlo todo, a pensar en cada partido, sin pensar si tenemos que ganar dos o tres, vamos a jugar cada partido como si fuese una final, nos vamos a dejar el alma y el corazón en la pista y ojalá pues eso nos ayude y que con una pizca de suerte poder llegar a París", remarcó.

"Este equipo, el espíritu y el ADN es que compite y muy bien. Creo que se ha demostrado durante muchos años que no se teme a nadie y que sobre todo el juego en equipo, la unión del vestuarios y dentro de la pista hace que se ganen muchos partidos. Al final creo que el escudo y el nombre que tenemos en el pecho es más fuerte y nos da mucha fuerza, así que vamos a intentar defenderlo y creo que con eso nos ayudará también, con esa pizca de suerte, a poder luchar o al menos darlo todo en cada partido", añadió el jugador del Barça.

Este advirtió que no cree "mucho" en lo de ser o no "favoritos". "Pienso más en nuestro equipo, en cómo tenemos de estar centrados en preparar el partido contra Puerto Rico y sobre todo en pensar en cada rival, no mirar otros posibles cruces o qué hacen nuestros rivales. Yo creo que lo mejor es pensar en nuestro partido el día siguiente, en darlo todo, recuperarnos bien de esa batalla tan dura que tendremos y preparar el siguiente porque es la única opción que tenemos de poder seguir", apuntó.

El pívot también tiene claro que "cualquier verano es un reto" y que el de los Juegos Olímpicos, "más que difícil es apasionante e ilusionante". "Creo que como jugador de baloncesto y más defendiendo los colores de tu país y en los Juegos Olímpicos tienes que jugar contra los mejores y si luego quieres conseguir una medalla y quieres ganar el campeonato, tienes que jugar contra los mejores", indicó.

"Vamos a intentar llegar lo mejor posible, vamos a darlo todo. Yo confío mucho en este grupo, sobre todo en Sergio (Scariolo, seleccionador), que nos conoce más que nadie, y en trabajar y luchar juntos, estar unidos, y seguro que el resultado puede ser lo más positivo que se pueda", añadió el internacional.

Willy Hernangómez no esconde que clasificarse para la cita parisina era "un objetivo importantísimo y clave". "La semana de descanso tras el Preolímpico nos vino bien, sobre todo a muchos que veníamos casi directos de final de temporada, para coger aire, refrescar un poco las piernas. Ahora hay que seguir con la misma fuerza, tal vez no tengamos esa presión de estar en casa, pero creo que este equipo siempre ha reaccionado bien en cosas difíciles. Es un reto apasionante y un grupo muy difícil, pero soñar siempre es bonito y cien por cien nos dejaremos la piel", aseguró.

Finalmente, fue preguntado por el favoritismo de Estados Unidos. "Ellos siempre son favoritos en cualquier cosa que compitan, en baloncesto, sobre todo. Es un rival dificilísimo y tuve la oportunidad de jugar contra ellos en torneos un par de veces, al final, lo bueno de este tipo de competición es que es a un partido y puede pasar cualquier cosa y cualquiera puede tener un día bueno o malo", recalcó.

"El día que luchas contra Estados Unidos se tiene que juntar todo lo bueno para ti, para tener esa suerte, pero es un equipo que vimos el otro día que Sudán del Sur le puso muchas complicaciones y vimos que a cualquier equipo se le puede ganar un partido", sentenció Willy Hernangómez.