Xavi Pascual: "En el último cuarto lo hemos hecho redondo"

Tornike Shengelia y Xavi Pascual en la rueda de prensa del Barça tras ganar al UCAM Murcia en cuartos de final de la Copa del Rey de Valencia 2026 - EUROPA PRESS

VALENCIA, 20 Feb. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Ferran Tuñón) -

El entrenador del Barça, Xavi Pascual, se mostró satisfecho por la victoria ante UCAM Murcia (91-85) en los cuartos de final de la Copa del Rey y aseguró que su equipo firmó un último periodo "redondo" para cerrar un duelo muy igualado que, no obstante, se llevaron para enfrentarse al Kosner Baskonia en la segunda semifinal del torneo, este sábado a las 21.00 horas.

"Nos ha costado defenderles, nos han penalizado con tiros difíciles. La defensa no ha sido del todo sólida nunca, pero el ataque ha funcionado. En el último cuarto lo hemos hecho redondo, estoy contento por los jugadores y nos centramos ya en el siguiente partido", afirmó en rueda de prensa.

El técnico blaugrana felicitó tanto a su plantilla como al rival y a ambas aficiones. "Felicitar a nuestro público y agradecer la ayuda que nos ha prestado. Es maravilloso ver a tanta gente cerca del equipo, tan ilusionada y ayudando. Felicitar a Murcia por el partido y por la temporada que están haciendo. Nos han puesto las cosas muy difíciles, han jugado francamente bien y confirman que no son una sorpresa, que son aspirantes a todo. Y felicitar también a su afición, que ha respondido con muchísima gente en el Roig Arena", señaló.

Pascual destacó que el encuentro fue "punto a punto prácticamente durante tres cuartos" y que el pequeño 'break' del tramo final resultó decisivo. "En el último cuarto hemos logrado hacer ese pequeño 'break' que nos ha dado el partido. Felicitar a los chicos por la victoria y a prepararse para mañana", resumió sobre ese arreón liderado por los 11 puntos (de los 20 que anotó) de Kevin Punter.

El técnico también puso en valor el torneo. "La Copa es una de las mejores competiciones de Europa, admirada y respetada. Formar parte de una nueva Copa me hace mucha ilusión y abrirla con victoria todavía más. La recuperación es corta, tenemos muchos jugadores con problemas físicos y los hemos gestionado lo mejor que hemos podido. Tendremos que estar muy preparados", advirtió.

Además, elogió el escenario del campeonato. "Es un espectáculo esta Copa. El lugar es increíble; el Roig Arena me parece espectacular, no lo siguiente. Las semifinales van a ser muy disputadas, los dos partidos están muy abiertos. A ver si somos capaces de estar igual de competitivos y sacarlo adelante", apuntó.

En el plano táctico, reconoció que su equipo debe apoyarse en el ataque. "Nunca seremos un equipo increíble en defensa. Lo intentamos, pero delante tenemos que jugar bien y lo hemos hecho. No hemos perdido la compostura en ningún momento, hemos controlado las pérdidas y el juego ofensivo ha estado muy bien. Me quedo con que todo el equipo ha estado ahí", explicó.

Por último, se refirió a la gestión de Kevin Punter, duda hasta última hora por lesión, igual que Jan Vesely y Tomas Satoransky, que también pudieron jugar. "Sito es un gran entrenador y lo está haciendo muy bien. Nosotros no hemos mentido. El miércoles los jugadores no habían entrenado y hasta esta misma mañana no hemos tomado la decisión de que Kevin jugara. Llevo 25 años en esto y nunca he mentido ni escondido nada", concluyó, tras serle comentado que el técnico murciano, de algún modo, había dudado sobre el estado físico de sus jugadores.