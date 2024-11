Ambros Martín: "Es un comienzo alegre que esperemos nos sirva para asentarnos"

MADRID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Ambros Martín, celebró un "comienzo alegre" este jueves en el Campeonato de Europa tras vencer (30-24) a una Portugal que lo puso difícil, destacando la defensa y la capacidad de sufrir para ganar el momento clave.

"Sabíamos que Portugal nos iba a poner las cosas difíciles, también que el inicio de las competiciones son siempre duros e intervienen varios factores, no solamente los resultados pasados sino saber estar. Creo que controlamos la tensión, sabiendo que la defensa nos estaba aportando confianza para jugar los momentos clave de la manera que lo hicimos", dijo en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Las 'Guerreras' pusieron la primera piedra en un Grupo C donde este año solo dos de cuatro selecciones acceden a la Ronda Principal. "Esto no te garantiza nada, solamente es el comienzo. Un comienzo alegre que esperemos que nos sirva para asentarnos un poco más y coger confianza. No perder la cara al partido en ningún momento, esperar aguantar y tener la confianza para cuando llegue ese momento poder marcharnos", apuntó.

Además, Martín dio mucho mérito a la defensa de la selección. "La defensa, olvidarnos en el segundo tiempo del resultado, creo que fue la clave. Nos permitió jugar más a gusto. Se notaba que no pensábamos en lo que estábamos trabajando y más en el rival. El equipo no está preparado para jugar determinadas situaciones, no vimos los espacios, pero nuestra defensa fue fuerte y muy buena, nos dio la confianza para en el momento clave conseguir la victoria", explicó.

"Creo que el resultado es engañoso, la diferencia no fue tanta entre ambos equipos, pero le damos mucho valor a eso, no es fácil ir todo el rato por detrás, ver que no te puedes poner por delante, por las tensiones o acciones de Portugal, pero en el momento que lo aprovechamos muestra, a pesar de la juventud, la madurez y ganas de este equipo, el competir sin mirar el resultado, sin pensar si vamos a ganar o perder. Pensar que estamos en un proceso, a largo periodo, este es solo el principio pero con dos puntos", comentó.