"Vinimos al Preolímpico para estar en París e iremos a París"



El seleccionador nacional de balonmano femenino, Ambros Martín, señaló tras perder contra Países Bajos (26-27) en la tercera y última jornada del Preolímpico de Torrevieja que se va algo "triste" por no poder culminar un buen partido y un gran torneo, con el billete para los Juegos Olímpicos de París 2024 en su mano, con un pleno de triunfos.

"Hemos jugado por la victoria, diría. Creo que hoy fue un gran partido, los dos equipos estábamos clasificados pero luchamos hasta el último segundo por estos 2 puntos. Estoy triste, no pudimos lograrlo quizá por falta de experiencia", reconoció en rueda de prensa.

Para el seleccionador, la victoria era posible y, pese a no llegar, lo importante ya estaba logrado. "Estamos aquí para estar en París e iremos a París. Estoy muy contento de cómo de fuertes podemos ser. Salimos de aquí más fuertes que como salimos del Mundial", celebró.

"La derrota puede llegar por el cansancio. Todo el mundo nos felicita por haber perdido un partido, les digo que a ver si es así siempre. Pero el motivo es que hemos hecho un gran partido, no hemos merecido perder", aseguró, en este sentido.

"Nosotros no debemos pensar en absoluto en que hay equipos que están por encima nuestro, tenemos que jugar siendo nosotras, con los valores, seña de identidad, personalidad y carácter independientemente de qué partido sea. Ya sea una final o un partido en el que no nos juguemos nada y el rival sea el último. Tenemos que jugar siempre igual, y eso se consigue con el tiempo y con buena mentalidad por parte de todos", añadió.

Quizá por ello está más satisfecho con lo visto en la derrota ante Países Bajos que no con lo visto en el triunfo ante Argentina. "Lo más importante es el cómo se gana o pierde, el otro día ganando y jugando de esa manera, poniendo en riesgo nuestra participación en los Juegos, pues no nos alegró del todo. Hoy, perdiendo, el equipo se esforzó y de haber controlado mejor los fallos en el minuto final, o las paradas de ellas, podíamos haber ganado", reiteró.

Y están ya trabajando en la planificación de los Juegos. "Ya hemos empezado a celebrar pero también a preparar el verano. Pudimos lograr estar en París e intentaremos llegar de la mejor manera, con concentraciones en las que ya trabajamos. Volveremos a Madrid a prepararlo todo. Quiero terminar agradeciendo a todas las jugadoras, que vuelvan a sus clubes y que regresen sanas en verano. Tenemos jugadoras jóvenes que estarán en París, listas para los Juegos, y que podrán llegar también a 2028", apuntó.

Eso sí, no sabe qué convocatoria hará para esa cita olímpica, con un límite de 14 jugadoras, no las 16 permitidas en este Preolímpico. "La convocatoria para París 2024 es el gran problema que tengo siempre. Decirles a las que no vayan que no van, es lo más duro. Porque tienen nivel para estar. Lo miro por el lado de que son nuestras jugadoras, me alegra que sea así. Tenemos un equipo muy bien compensado, con veteranas y jugadoras que llegarán también a 2028. Es verdad que a París irán 15-16 y jugarán solo 14", manifestó.

"En este Preolímpico hemos ganado a la República Checa y hemos podido ganar a los Países Bajos, dos equipos que nos hicieron mucho daño en el reciente Mundial. Hemos trabajado muy bien, con todas las jugadoras, con entrenamientos de máximo nivel, y nos ha permitido afrontar los partidos importantes de esta manera", concluyó.