Antonio García dejará el balonmano profesional esta temporada

"Jugaría hasta el último día de mi vida, pero debo ser honesto y sensato"

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El jugador internacional español Antonio García Robledo ha anunciado este viernes que se retirará como jugador profesional de balonmano, diciendo adiós all BM Granollers --su actual club-- y a los Hispanos tras dos décadas dedicadas al balonmano y, a sus 41 años, sintiéndose todavía capaz de darlo todo hasta el final de una campaña que será, para él, histórica.

"En los días grandes es importante sentirse arropado por los tuyos y hoy sin duda es un día muy especial para mí. Después de darle muchas vueltas he decidido que esta va a ser mi última temporada como jugador profesional de balonmano", anunció Antonio García en una comparecencia en Granollers.

Para Antonio García, que como Hispano logró una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 y un oro en el Mundial 2013, la de retirarse es una "decisión dura y difícil, pero muy meditada". En cuanto deje las pistas seguirá, eso sí, vinculado al balonmano como responsable de los equipos profesionales del BM Granollers.

"Mi cabeza y mi corazón me animaban a seguir. Disfruto jugando a balonmano y amo hacerlo para este club, que es el de mi vida. Pero ha llegado el momento de decir adiós. Quiero hacerlo ahora, compitiendo al máximo nivel. Hacerlo ahora que aún me siento con fuerzas de responder a la exigencia de la alta competición", manifestó.

Antonio García Robledo, historia viva del balonmano español, ha estado 20 campañas en la élite y ha pasado, además de por el BM Granollers, por el Barça y el Ademar León en España, por el Bucarest de Rumanía, el Kolding de Dinamarca, el Pick Szeged de Hungría y el Paris Saint-Germain de Francia.

A nivel de clubes, el lateral catalán conquistó una Liga Asobal y una Copa del Rey con el Barça, así como una Copa y una Liga con el PSG en Francia. "Si algo he tenido claro ante toda mi carrera es que el esfuerzo no se negocia y aunque he tenido la tentación de hacerlo para así poder seguir jugando, no me lo podía permitir", reiteró.

Emocionado y agradecido a clubes, compañeros y entrenadores, hizo una mención especial a Antonio Rama, su actual entrenador en Granollers. "Te he dejado para el final. Gracias por darme la oportunidad de volver a casa. Gracias por querer sacar lo mejor de mí, cuando nadie lo hubiera hecho. Hemos hecho historia juntos, para el club que tanto queremos", se sinceró.

"Me retiro luchando contra mis sentimientos. Jugaría hasta el último día de mi vida. Pero debo ser honesto y sensato. Y por eso mismo voy a luchar hasta el último partido para llegar a lo más alto. Y es de la única manera que entiendo el balonmano, el deporte y la vida. Gracias a todos", se despidió Antonio García Robledo, que lo dará todo en lo que resta de temporada.