La ASOBAL planifica sus próximas actuaciones estratégicas en su Asamblea General Extraordinaria

Archivo - El presidente de la ASOBAL, Servando Revuelta - ASOBAL - Archivo

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ASOBAL, la Liga Profesional de Clubes Españoles de Balonmano, celebró este miércoles, de manera telemática, su Asamblea General Extraordinaria donde se analizó el avance de la organización y se planificó las próximas actuaciones estratégicas.

Según informó la asociación en nota de prensa, la sesión se abrió con el informe del presidente, Servando Revuelta, quien compartió con los asistentes una valoración global del trabajo desarrollado en los últimos meses y expuso las prioridades que marcarán la hoja de ruta institucional en el corto y medio plazo.

A continuación, la Asamblea abordó la presentación de las Cuentas Anuales correspondientes a la temporada 2024-2025, así como el Informe de Auditoría, documentación sometida a consideración de los clubes. La jornada incluyó también la revisión y actualización de los reglamentos de la Liga ASOBAL, con el objetivo de adaptar la normativa a las necesidades actuales del balonmano profesional y garantizar un marco regulatorio sólido y moderno, en línea con la nueva Ley del Deporte.

La reunión concluyó con un espacio de ruegos y preguntas, en el que los clubes tuvieron la oportunidad de compartir observaciones y reflexionar sobre la actualidad y el futuro del balonmano profesional español.