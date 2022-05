Dika Mem renueva con el Barça hasta 2027

"Estoy muy contento por renovar, es lo que quería desde el principio"

BARCELONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El jugador francés Dika Mem ha renovado con el Barça de balonmano hasta 2027, en una ampliación de contrato para las próximas cinco temporadas que deja muy contento al lateral francés, quien aseguró que seguir de blaugrana era su voluntad "desde el principio".

"El FC Barcelona y Dika Mem (París, 1997) han llegado a un acuerdo para ampliar el contrato del francés hasta el verano de 2027. De esta forma, el lateral derecho seguirá vistiendo de azulgrana durante las próximas cinco campañas", anunció el club en un comunicado.

Dika Mem llegó al Barça en verano de 2016. "Seis temporadas después, el francés es uno de los mejores jugadores del mundo, con un rendimiento de élite mundial tanto en defensa como sobre todo en ataque", destacó la entidad.

El ahora tercer capitán del equipo, estará más de una década en el club si cumple el nuevo contrato. El lateral cuenta ya con 33 títulos con la camiseta del Barça, entre los que destacan 6 ligas y una 'Champions'.

"Es un orgullo. Estoy muy contento por renovar con el club. Es lo que quería desde el principio, desde el primer día. Estoy muy contento y ahora puedo pensar en otras cosas", comentó Mem en declaraciones facilitadas por el club.

Mem señaló que quiere hacer historia en el club. "Aquí me siento muy bien, casi como en casa. Llevo ya un tiempo aquí. He crecido como jugador y como persona, y quiero seguir creciendo en ambos sentidos. Siempre he dicho que quiero hacer historia en este club, marcar este deporte y también dejar huella en el Barça", se sinceró.