Francisco Blázquez: "Estamos malacostumbrados a que 'Hispanos' y Guerreras' jueguen finales y semifinales"

MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), Francisco Blázquez, defendió este lunes que están "malacostumbrados a jugar finales y semifinales" en participaciones de las selecciones masculina y femenina en grandes torneos, pero recordó que "el espacio entre la victoria y la derrota es pequeño".

"Muchas veces no somos conscientes de lo que hemos logrado, somos los números uno del ranking por primera vez en la historia. Todas las selecciones pasan por cambios generacionales, pero hay que reconocer el talento. Yo pido que se dejen todo, porque detrás de esta camiseta hay muchas personas apostando y trabajando por hacer este deporte más grande", apuntó el presidente de la RFEBM en un evento celebrado en Madrid.

El dirigente defendió que el público español está "malacostumbrado a jugar finales y semifinales". "Y si no lo hacemos, parece un derrota. Hay veces que no se da por circunstancias, pero el espacio entre la victoria y la derrota es tan pequeño...", reflexionó.

"Pero los 'Hispanos' y las 'Guerreras' han demostrado por qué llevan esta camiseta. Podamos sentirnos muy orgullosos de lo logrado para el presupuesto que tenemos, el Gobierno nos da 3 millones y a Francia 35, y siempre les plantamos cara", concluyó.