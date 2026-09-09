Granollers, primera sede europea del Mundial de balonmano en silla de ruedas

Presentación del Mundial de balonmano en silla de ruedas que acogerá Granollers en septiembre de 2026 - RFEB

BARCELONA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ciudad catalana de Granollers (Barcelona) acogerá del 16 al 20 de septiembre el IV Campeonato del Mundo de Balonmano en Silla de Ruedas, una cita que convertirá a la localidad vallesana en la primera sede europea de esta competición, con la participación de 12 selecciones de cinco continentes y equipos mixtos.

El presidente de la RFEBM, Francisco V. Blázquez, destacó el vínculo entre la Federación y Granollers y calificó de "orgullo" poder organizar en la ciudad el primer Mundial de balonmano en silla de ruedas que se celebra en Europa. Además, reclamó continuidad para este tipo de iniciativas: "Esto no tendría que ser algo excepcional, sino que tendría que ser lo normal".

La presentación del campeonato tuvo lugar este miércoles en el Ayuntamiento de Granollers, con representación de las instituciones y entidades implicadas en la organización, entre ellas la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), el consistorio, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la Federación Catalana de Balonmano, el Club Balonmano Granollers y la Federación Catalana de Deportes de Personas con Discapacidad Física.

La organización de esta cuarta edición es fruto de la colaboración entre la RFEBM y las instituciones catalanas y supone un nuevo impulso para la promoción y consolidación del balonmano en silla de ruedas. La designación de Granollers como sede única convierte además a España en el primer país europeo que alberga esta competición.

La alcaldesa de Granollers, Alba Barnusell, destacó la dimensión internacional de un campeonato que permitirá a la ciudad volver a situarse en el mapa del balonmano. "De nuevo, una alianza que nos permite situar la ciudad en el mapa del balonmano a nivel internacional", señaló, al tiempo que defendió la necesidad de seguir dando visibilidad al deporte adaptado. "Creo que es imprescindible seguir visibilizando el deporte adaptado en la ciudad, en el país y en todo el territorio", añadió.

En la misma línea, el asesor del Área de Deportes y Actividad Física de la Diputació de Barcelona, Enric Campàs, resaltó que el Mundial trasciende el ámbito estrictamente deportivo. "Este Mundial nos recuerda que el deporte es de todos y para todos", afirmó, defendiendo que la competición contribuya a avanzar hacia "un deporte más inclusivo, más accesible y más igualitario".

Por su parte, el representante territorial de l'Esport a Barcelona de la Generalitat, César Thovar, incidió en el carácter transformador de la cita. "Hoy no presentamos solo una competición, un Campeonato del Mundo, sino una manera de entender el deporte como una herramienta de superación, de inclusión y, sobre todo, de transformación", manifestó.

La elección de Granollers supone también un nuevo reconocimiento a la trayectoria de la ciudad como sede de grandes acontecimientos internacionales de balonmano, después de acoger este deporte durante los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992 y los Campeonatos del Mundo masculinos de 2013 y femeninos de 2021.