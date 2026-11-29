Torneo Internacional de España de Puertollano, España -Túnez - RFEBM | J.L. RECIO

MADRID, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La selección española femenina de balonmano se impuso (35-24) a Túnez este domingo para conquistar el Torneo Internacional de España de Puertollano (Ciudad Real), la última prueba de cara al Campeonato de Europa donde debutan el jueves contra Dinamarca en Antalya, Turquía.

Las 'Guerreras' completaron el torneo con un empate contra Portugal y los triunfos ante Argentina y las tunecinas, dejando buenas sensaciones de cara a un Europeo donde confían recuperar el terreno perdido en las últimas grandes citas. España fue creciendo con el paso de los minutos y abrió distancias antes del descanso.

Carmen Arroyo asumió protagonismo en los primeros minutos, junto con las hermanas Tchaptchet, buscando la anfitriona continuidad en su juego. España fue ampliando su renta, con María Prieto O'Mullony especialmente acertada y una aportación coral desde diferentes posiciones (16-9).

Las 'Guerreras' mantuvieron el ritmo en la reanudación, aprovechando la renta para distintas probaturas. Joaquín Rocamora repartió minutos, desplegó distintas estrategias y afinó de cara a ese inminente Europeo. María Prieto O'Mullony, Eider Poles y Elisabet Cesáreo dieron continuidad al ataque, y los últimos minutos fueron para Lisa Oppedal y Carmen Arroyo.

"Sensaciones muy positivas. Habíamos hablado de que para nosotros era importante terminar haciendo el mejor partido de los tres. Creo que el equipo ha sufrido esta semana por la responsabilidad que tiene de intentar hacerlo lo mejor posible, por los cambios que hemos sufrido, por las lesiones de los últimos 10-12 días", dijo Rocamora en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

"Ya el martes saldremos hacia Turquía y, a partir de ahí, el foco en intentar ser aún mejores, en intentar presentar batalla en cada día, intentar ser la mejor versión de nosotras mismas y, bueno, deseando ya que llegue ese partido contra Dinamarca. Creo que llega una selección no hecha, pero sí cambiada. Creo que las 26 sesiones de entrenamiento que hemos tenido, los 11 partidos desde que yo llegué en marzo, creo que nos ha hecho una nueva selección", afirmó.

"Creo que llega una selección que a nivel defensivo tiene los conceptos muy claros, que cuando disfruta en la pista, cuando se divierte, cuando es capaz de correr y de imprimir un ritmo algo más alto, es un equipo que sabe lo que hace, que yo creo que hace disfrutar al espectador y que no se pone límites. Nosotras no miramos dónde vamos a llegar, sino cómo lo vamos a hacer y ojalá sea lo más lejos posible, pero sobre todo de la mejor manera", terminó.