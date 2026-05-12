Las 'Guerreras' harán en Burgos del 10 al 19 de julio otra tecnificación del Proyecto 2029

Archivo - November 30, 2025, Trier, Rhineland-Palatinate: GUTIERREZ BERMEJO Jennifer Maria (17 Spain) celebrates after scoring a goal during the IHF Women's Handball World Championship game between Montenegro and Spain at the SWT Arena in Trier, Germany - Europa Press/Contacto/Martin Pitsch - Archivo

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español femenino de balonmano, Joaquín Rocamora, ha facilitado este martes su convocatoria de jugadoras para raelizar una nueva tecnificación del Proyecto 2029, que tendrá lugar del 10 al 19 de julio en Burgos.

"Las 'Guerreras' volverán a reunirse este verano con motivo de la actividad, organizada por el Área Técnica de la Real Federación Española de Balonmano y dirigida a continuar el desarrollo y seguimiento del grupo de jugadoras que forman parte del presente y futuro de la selección absoluta femenina", señaló la RFEBM en una nota de prensa.

Según esa nota, las 'Guerreras' desarrollarán sus sesiones de trabajo en el Polideportivo del Colegio SAFA, "en entrenamientos de mañana y tarde". "La actividad concluirá el 19 de julio tras la última sesión matinal de entrenamiento, poniendo así el punto final a una nueva concentración del Proyecto 2029, una iniciativa enfocada en el crecimiento competitivo y la consolidación del grupo nacional de cara a los próximos grandes compromisos internacionales", agregó el comunicado.

El propio Rocamora declaró que esta nueva lista busca "consolidar o llamar a todas las jugadoras que ya estuvieron en marzo y abril, o en una de esas dos convocatorias anteriores", apostando por dar continuidad al grupo de trabajo formado en los últimos meses a sus órdenes.

Luego el seleccionador subrayó a los medios de la RFEBM que, "por el momento de temporada" en el que están sus pupilas, había "preferido hacer una convocatoria un poco más larga porque creemos que es muy importante poder cuidar, sobre todo en ese inicio, a las jugadoras".

Rocamora también analizó una lista marcada por los problemas físicos sufridos en las últimas semanas. "Las lesiones que hemos tenido en los últimos meses, con Somaza, con Lyndie y con O'Mullony, han propiciado la entrada de alguna jugadora que no habíamos tenido en marzo y abril, como María Zaldua, Adriana Mallo o Zaira Benítez", describió al respecto.

Sobre el trabajo previsto para su concentración, el seleccionador recalcó que "el objetivo fundamental es poder tener unos días de entrenamiento donde nos concentremos tan solo en el modelo de juego", destacando además la importancia de la convivencia dentro del grupo.

Por último, Rocamora alabó el valor colectivo de estas jornadas de preparación. "Queremos convivir tiempo juntas y mejorar las estructuras de la sociedad que formamos como selección nacional absoluta", zanjó.

--LISTA DE CONVOCADAS.

-PorteraS: Maddi Aalla Rotaetxe (Alba Fehervar), Nicole Morales (Elche) y Lucía Prades Ricondo (Bera Bera).

-Centrales: Alicia Fernández (Zaglebie Lubin), Paola Bernabé (Elche) y Elba Álvarez (Bera Bera).

-Laterales: Aitana Santomé (Targu Jiu) y Zaira Benítez (Elche); Danila Patricia So Delgado (Gloria Bistrita), Carmen Arroyo (Bera Bera) y Adriana Mallo (Porriño).

-Extremos: Anne Erauskin (Bera Bera), Maitane Echeverria (Bera Bera) y Paula María Agulló (Elche); Lisa Oppedal (Elche), Ona Vegué i Pena (BVB Dortmund) y Jennifer Gutiérrez (Gloria Bistrita).

-Pivotes: María Zaldua (Remudas Isla de Gran Canaria), Elisabet Cesáreo (Zaglebie Lubin), Kaba Gassama (Gloria Bistrita) y Lysa Tchaptchet (Rail Cargo Hungaria).