Los 'Hispanos' se juegan estar en el próximo Mundial contra Israel

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MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano se mide este jueves a la de Israel en el inicio del 'playoff' de clasificación para el Mundial de 2027, choque en sede neutral de Buenos Aires donde los 'Hispanos' confían en imponer su favoritismo.

El equipo dirigido por Jordi Ribera se enfrentará a Israel a doble partido en la Casa del Handball Argentino, siendo el primer asalto el viernes a las 00.00 y el segundo, el sábado a las 20.30 hora peninsular española. El camino hacia Alemania, sede del próximo Mundial, pasa primero por Buenos Aires, con la importancia también de no fallar al ciclo olímpico de Los Ángeles.

La doble campeona del mundo, que tropezó en la última edición de 2025, ha podido entrenarse ya varios días en la capital argentina con una convocatoria novedosa y que mira también a esos Juegos Olímpicos. El técnico de Sarrià de Ter ha apostado por una cara nueva, el pivote de Bada Huesca Artur Parera, y ha dado continuidad a jugadores importantes en el último Europeo, donde tampoco se logró medalla, como Marcos Fis o Antonio Serradilla.

Tras la última semana internacional de marzo, con doble amistoso ante Francia, con la vuelta de Gonzalo Pérez de Vargas bajo palos, los 'Hispanos' mostraron una gran versión competitiva para no fallar ante una Israel dirigida por el español David Pisonero.

"Hemos hecho dos sesiones de entrenamiento físicas y ahora vamos a hacer la segunda sesión con balón. Todo necesita su proceso. Hoy ya en entrenamiento estarán mucho más cómodos y bien preparados ya para el partido de mañana", afirmó Ribera en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Sobre Israel, el técnico recordó que se trata de un conjunto que "dio la sorpresa eliminando a Georgia" (en la clasificación para el Europeo). "Es un equipo que defiende 6:0 y 5:1, sistemas que normalmente siempre te generan problemas a la hora de la construcción del juego. Nosotros, a jugar un partido serio y concentrados, esa es la mejor pauta", zanjó.