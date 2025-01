Los 'Hispanos' no quieren sustos ante Japón

La selección española busca un dos de dos en el Mundial con una subida de nivel

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

La selección española masculina de balonmano afrontará este sábado (18.00 horas/Teledeporte) su segundo partido en el Campeonato del Mundo que acogen Dinamarca, Noruega y Croacia ante Japón, rival contra el que espera seguir progresando de cara a lo que se presupone ya el tramo duro del torneo.

Los 'Hispanos' arrancaron bien su andadura mundialista y tras un arranque algo timorato, apretaron para desarbolar a Chile de forma clara por 31-22 y sumar sus primeros puntos en el Grupo F, donde una victoria más le clasificaría ya para la Ronda Principal antes de tener su primer gran examen contra Suecia.

Pero antes de medirse al siempre duro combinado escandinavo, muy superior en los pasados Juegos Olímpicos de París, el equipo que entrena Jordi Ribera tendrá que seguir cogiéndole el pulso al campeonato con un segundo partido ante otra 'vieja conocida' de la cita de la capital francesa, también, como Chile, dirigida por un compatriota como Toni Gerona, sustituto de Antonio Carlos Ortega en el banquillo japonés.

En el duelo olímpico, la doble campeona del mundo se topó con cierta resistencia de una Japón con mucho desparpajo en ataque y que, quizá, pudo aprovechar ese día un estado de ánimo algo 'tocado' en los 'Hispanos', más urgidos por su derrota y su rendimiento ante los suecos. El equipo asiático plantó cara en la primera parte y no se terminó de desenganchar en la segunda antes de caer por 37-33.

Así lo advirtió en la previa Ribera, recordando además lo que pidió tras el debut ante Chile, sobre la importancia de estar concentrados en defensa. "Es un peldaño más de exigencia. Japón hizo unos buenos Juegos. Hizo partidos que complicó bastante a los rivales, incluso contra nosotros. Es rápido y explosivo, un equipo que juega muy rápido, con muchas variantes. No te puedes relajar, tienes que tener un buen balance defensivo. Nos empezará a exigir ya tener un buen nivel", afirmó el seleccionador en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Ahora, España llega con la cabeza más 'limpia' y dispuesta a deshacerse con más tranquilidad de un rival que fue arrollado en su estreno por Suecia (39-21) y que ha llegado a este Mundial con bajas sensibles como las del 'eléctrico' central Kosuke Yasuhira, autor de siete goles en el duelo de Paris 2024, y del pivote Shuichi Yoshida, que reducen ya un potencial un tanto inferior al español.

Los 'Hispanos' tratarán de comenzar más entonados que el jueves contra Chile, donde encajaron once goles en los primeros 15 minutos, pero a partir de ahí, apretaron y Sergey Hernández elevó sus prestaciones en la portería. El combinado nacional sólo encajó diez tantos más en el resto de un encuentro donde Ribera repartió ya minutos y donde prescindió de Petar Cikusa y Víctor Romero.

"Creo que como todo el mundo ha visto hay muchas cosas que mejorar todavía, lo importante también es ganar los partidos. Conseguimos ganar a Chile que aunque parezca que no, fue complicado. Lo importante era ganar, coger sensaciones y ahora contra Japón intentar mejorar lo que no hicimos también", advirtió el pivote Javi Rodríguez.

Para el internacional, Japón, pese a no parecerse mucho al equipo al que se enfrentaron en Paris 2024, "va mejorando mucho año a año". "Creo que te puede poner un problema en cualquier partido y si no salimos intensos lo vamos a pagar muy caro, así que habrá que estarlo para que no nos pasen los problemas que tuvimos contra Chile", subrayó.

FICHA TÉCNICA.

--EQUIPOS.

ESPAÑA: Pérez de Vargas (P), Hernández (P), A.Dujshebaev, D.Dujshebaev, Tarrafeta, P.Cikusa, D.Cikusa, Garciandia, Gurri, Casado, Solé, Álvarez, Sánchez-Migallón, Fernández, Barrufet, Serdio, Romero y Rodríguez.

JAPÓN: Takumi Nakamura (P), Okamoto (P), Sugioka, Tsubasa Nakamura, Tokuda, Kitazume, Yano, Tamakawa, Yoshino, Mizumachi, Fujisaka, Nakata, Arase, Nakaoki, Ichihara y Yamaguchi.

--PABELLÓN: Unity Arena de Oslo.

--HORA: 18.00/Teledeporte.