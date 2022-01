Los Hispanos sudan una victoria con suspense y otean las semifinales

Rusia - España, Europeo de balonmano, Hispanos - NEBOJSA TEJIC / KOLEKTIFF

La actual campeona derrota 25-26 a Rusia después de estar 4 goles abajo y de que su rival fallase un 7 m con el reloj a cero

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

La selección española masculina de balonmano dio un paso de gigante hacia las semifinales del Europeo que se está disputando en Hungría y Eslovaquia tras sumar este viernes una nueva victoria en la Ronda Principal al batir con sufrimiento y suspense por 25-26 a Rusia.

La actual campeona continental vivió su peor día en el campeonato. Sin tiempo para recuperar toda la energía tras el duelo ante Alemania, lo pasó muy mal para lograr dos puntos claves de cara a estar en la lucha por las medallas, teniendo que esperar con tensión que su rival fallase un 7 metros con el reloj a cero y tras la revisión de vídeo.

El equipo de Jordi Ribera tuvo momentos de espesura ofensiva ante un gran Victor Kireev en portería y llegó a estar cuatro goles abajo en la segunda mitad, momento en el que acertó a reaccionar y mantener la compostura, aunque no pudo relajarse hasta el final. Ahora, podrá descansar de cara a otro duro duelo con Noruega el domingo.

España se topó con mucha incomodidad desde el inicio. Rusia, la otra selección que pasó con dos puntos y necesitada tras su derrota ante Suecia, apostó por un alto ritmo ofensivo para no dejar establecerse el 6-0 español y luego encontró en Kireev a un baluarte en la portería para afianzar sus opciones en un partido en el que empezó mandando (3-1) antes de que Agustín Casado tomase las riendas del ataque y con cuatro de los siete goles de los suyos voltease el marcador (6-7).

El jugador del BM Logroño La Rioja era el más lúcido en un ataque que no terminaba de carburar, todo lo contrario que una defensa que crecía con el paso de los minutos y que estaba respaldada por un sensacional Rodrigo Corrales, autor de nueve paradas, algunas de ellas de mucho mérito.

Al gallego le replicaba en el otro lado Kireev, que firmó una menos, en un momento en el que el choque se atascó. La solución de Jordi Ribera fue la de meter a Chema Márquez y este respondió con un buen tramo final de primera mitad. Un gol suyo rompió una sequía de siete minutos sin anotar, que no costó cara por las acciones defensivas y de Corrales, y luego hizo dos más para permitir a los 'Hispanos' abrir una pequeña brecha (10-12), reducida al descanso (11-12).

SANTALOV HACE SALTAR LAS ALARMAS

El guión no sólo no varió tras el paso por vestuarios sino que se continuó complicando porque los rusos volvieron a salir mejor e hicieron saltar las alarmas. Liderados por Santalov, un martillo pilón en ataque en la segunda mitad, y con Kireev encogiendo su portería, Rusia se convirtió en una seria amenaza (19-16).

España no daba con la tecla para detener el ataque rival y la distancia no sólo no se reducía sino que aumentaba peligrosamente (22-18), sobre todo en sensaciones. Ahí, un cambio a 5-1 y las rápidas manos en defensa dieron aire a los 'Hispanos' que pudieron correr por fin y recuperar sus opciones (23-23).

Una parada de Gonzalo Pérez de Vargas y un gol de Aleix Gómez pusieron a España por delante (24-25) para un tenso tramo final. Rusia no encontró portería, pero España tampoco estuvo lúcida y no acertó a sentenciar en un final 'loco' y sin goles en sus cinco minutos finales. Cuando los españoles festejaban la victoria, los colegiados daneses revisaron en el vídeo una acción final de Ángel Fernández y decidieron decretar 7 metros y aplazar la alegría 'hispana' hasta que Soroka envió la última 'bala' al poste.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RUSIA, 25 - ESPAÑA, 26 (11-12, al descanso).

--EQUIPOS.

RUSIA: Kireev (P), Grushko (P), Santalov (6), Kotov (2, 1 de pen), Vinogradov (2), Shiskharev (2), Kornev (1), Ermakov (5), Demin, Soroka (4), Andreev (3), Zhitnikov (1), Kamenev (1), Vrachevich, Kamenev y Vorobev.

ESPAÑA: Pérez de Vargas (P), Corrales (P), Gurbindo, Peciña, Maqueda (4), Fernández (4), Solé (3 de pen), Figueras (1), Casado (7), García (1), Gómez (2), Ariño, Guardiola, Sánchez-Migallón y Márquez (4).

--PARCIALES CADA 5 MINUTOS: 3-2, 4-4, 8-7, 9-8, 10-10, 11-12 --descanso-- 15-14, 19-16, 21-18, 23-23, 25-26 y 25-26.

--ÁRBITROS: M.Hansen y J.Madsen (DIN). Excluyeron a Ermakov, por Rusia.

--PABELLÓN: Ondrej Nepela Arena de Bratislava.