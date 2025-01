Jordi Ribera: "Hemos perdido una gran oportunidad y ahora habrá que remar"

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional de balonmano, Jordi Ribera, lamentó "una gran oportunidad perdida" este miércoles en la derrota (25-24) contra Noruega, que les obligar a "remar" en los próximos dos partidos para estar en los cruces del Mundial 2025.

"Creo que hemos tenido una primera parte que hemos salido concentrados, quizá nos ha faltado aprovechar los errores que ellos han tenido en ataque. Nosotros hemos estado bien en defensa, y hemos tenido oportunidad de abrir el marcador e irnos de más de tres goles al descanso", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

"En el segundo tiempo, en ataque hemos estado muy atascados. Ellos han aprovechado su oportunidad en los últimos minutos, con un parcial de 0-5, y cuando se han puesto por arriba nos han entrado las prisas, podíamos haber empatado, pero no hubo la suerte que tuvimos contra Suecia en los últimos balones", añadió.

Ribera insistió en que el problema de los 'Hispanos', que encajaron la primera derrota en el torneo en el inicio de la Ronda Principal, fue en ataque. "Ellos han estado bien, nuestro problema ha sido en ataque. Ellos han encontrado una solución, pero nosotros estábamos con cuatro goles de ventaja, podíamos haberlos administrado y robar incluso algún balón, pero nos ha costado encontrar situaciones de gol", afirmó.

"Hay que mejorar, especialmente en la parte ofensiva, y no perder la concentración defensiva, que es en lo que hemos ido creciendo.

El calendario no es favorable, tener un día más de descanso es una ventaja, pero no soy de buscar excusas. No hemos estado bien como en otras ocasiones, nos está costando resolver en ataque en momentos determinados. Hoy no ha sido un buen día y hay que pensar que el próximo lo tenemos que hacer mejor", añadió, mirando ya al duelo del viernes contra el líder del grupo Portugal.