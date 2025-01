Jordi Ribera: "En París logramos un bronce muy meritorio y ahora no ha podido ser"

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador español masculino de balonmano, Jordi Ribera, confesó "decepción" tras caer (29-35) ante Portugal este viernes y decir adiós al Mundial 2025, pero dejó claro que los 'Hispanos' volverán a la carga para luchar por sus objetivos, sin olvidar que hace unos meses se subieron al podio de los Juegos Olímpicos.

"Estamos decepcionados, llegamos con la ilusión de llegar a cuartos, o lo más lejos posible. Sabíamos que no era un Mundial fácil especialmente con el grupo que nos cruzábamos. Estamos fuera por méritos", afirmó después de otra derrota en la Ronda Principal en el Unity Arena de Oslo.

"Hemos tenido momentos de lucidez y momentos en los que nos ha faltado tener las ideas claras, y cuando te enfrentas a rivales que tienen un nivel alto, te puede pasar esto. Es lo que nos ha pasado hoy, para ganar necesitas estar mucho más tiempo con concentración", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Ribera señaló a la segunda parte después de un inicio prometedor como el miércoles contra Noruega, donde empezó a complicarse el Mundial de la vigente bronce del torneo. "Hemos hecho una primera parte excelente, nos ha faltado ir con unos cuantos goles de diferencia. En la segunda parte, a la que ellos se han puesto por delante nos han aparecido las dudas, especialmente en ataque. No hacer goles nos ha mermado la concentración en defensa", dijo.

"En el partido decisivo hay que estar ahí, sabíamos que era un partido de riesgo, hemos arriesgado. Los últimos ocho minutos han sido de intentar remar en contra, es difícil contra un equipo como este. El equipo tiene que adquirir consistencia para la clasificación para el Europeo, necesita configurarse, que los jugadores crezcan en sus clubes, el nivel no ha sido suficiente y como grupo no lo hemos sustituido", añadió.

Ribera apuntó a ciertos contratiempos pero insistió en que los 'Hispanos' tendrán que mejorar con vistas a Los Angeles 2028. "Hay cosas que son atenuantes. Estamos en un grupo que era complicado, en un calendario poco comprensible, deportivamente no es lógico. Esto no es favorable, no quiero hablar de excusas. Estamos donde estamos porque no hemos sabido resolver momentos determinados", dijo.

"En París logramos un bronce muy meritorio y ahora no ha podido ser. Nuestro deporte es muy competitivo, con selecciones que cada vez tienen más nivel, con jugadores en la Champions. Estamos en el inicio de un ciclo y las cosas pueden pasar ahora. Las cosas negativas, si tienen que pasar, nos tienen que pasar ahora", apuntó.

Por otro lado, el seleccionador español insistió en que triunfaron no hace mucho, en París 2024 el pasado verano, y el equipo se puede "rearmar". "Al equipo le falta consistencia. Lo que nos está pasando es que hay momentos oscuros con muchos errores y luego no somos incapaces de remar en contra. Estamos donde estamos, como grupo nos falta una consistencia que hemos tenido, que tuvimos en los Juegos, pero que hoy no hemos tenido", comentó.

"Hemos vivido una etapa muy gloriosa con cambios. El bronce de París no está tan lejos, el equipo se va a volver a rearmar y va a caminar hacia adelante como ha hecho siempre. Olvidamos pronto todo lo positivo que nos pasa, pero hoy, presente, nos vamos decepcionados", terminó.