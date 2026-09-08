Muere la exjugadora española Silvia Ederra a los 43 años

La exjugadora de balonmano Silvia Ederra disputando un partido con el Sporting La Rioja. - SPORTING LA RIOJA

MADRID, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exbalonmanista Silvia Ederra falleció este martes a los 43 años, después de militar durante 19 años en los principales equipos de España y de haber formado parte de 'Las Guerreras' en la selección española absoluta, según ha comunicado el Sporting La Rioja en sus redes sociales.

"Hay personas que pasan por un club y, aunque el tiempo pase, permanecen para siempre en su historia y en el corazón de quienes tuvieron la suerte de compartir camino con ellas. Silvia Ederra Urra fue una de esas personas", expresó el comunicado.

Por ello, el club riojano se despidió de una "jugadora especial" que dejó una "huella imborrable" en la familia del Sporting La Rioja. "Nos quedamos con sus recuerdos, con tantos momentos compartidos, con su sonrisa y con todo aquello que hizo que fuese tan especial para nosotros", añadió.

Además, la entidad quiso enviar su cariño al círculo cercano de Ederra. "Queremos enviar todo nuestro cariño y un abrazo enorme a su familia, amigos y a todas las personas que tuvieron la suerte de conocerla. 'Silvi', siempre tendrás un lugar en nuestra historia y en nuestros corazones. Descansa en paz. Nunca te olvidaremos", concluyó el mensaje.

La exjugadora navarra conquistó con el Bera Bera de San Sebastián cinco títulos de Liga, tres Copas de la Reina y cinco Supercopas de España. Además, se colgó la medalla de bronce en el Campeonato Europeo Junior de Finlandia con la selección española.