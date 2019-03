Raúl Entrerríos juega este viernes su partido 500 en la Liga ASOBAL

Publicado 07/03/2019 14:47:11 CET

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Barça Lassa Raúl Entrerríos llegará este viernes a los 500 partidos disputados en la Liga ASOBAL en el encuentro frente al BM Benidorm, un medio millar de participaciones alcanzado gracias a sus dieciocho temporadas en la máxima división del balonmano español.

Entrerríos, que jugó seis temporadas en León, tres más en Valladolid y suma ya nueve campañas en el Barça Lassa, sólo tiene por delante a tres jugadores en activo: Hombrados (707), Juanín García (618) y Javi Díaz (526).

Superando, además, a su hermano mayor y referente Alberto Entrerríos. "Ser el hermano de Alberto siempre ha sido un orgullo para mí. Siempre nos han comparado. Pronto me desmarqué porque tenemos mucho en común en el juego colectivo pero yo no era tan potente ni tenía tanto lanzamiento así que hice mi camino aprovechando mis recursos", comentó en declaraciones facilitadas por la ASOBAL.

Raúl, no obstante, tiene ya fecha de caducidad dado que se retirará al final de la siguiente temporada, en junio de 2020 y con 39 años de edad. "Me encuentro bien físicamente pero es verdad que los años pasan y hay días que tienes más molestias que cuando eras joven. Por suerte no he tenido lesiones importantes, llevo una vida sana y trabajo en un club como el Barça", celebró.

"Todo ello me ha permitido prolongar mi carrera. Me queda un año más de contrato, intentaré disfrutar al máximo hasta el último día en este lado de la pista y el día de mañana trabajaré desde el otro lado. Creo que aprenderé mucho y que puedo aportar muchas cosas", argumentó.

Lleva 1.448 goles en 499 partidos de Liga ASOBAL, un "orgullo" de cifras para él. "No es algo que tengas muy en mente cuando compites ni cuando empiezas a disputar la Liga ASOBAL pero cuando llegas a los 500 partidos es un orgullo por haber vivido tantos años de carrera y por seguir jugando en un club tan exigente como el Barça", celebró.

"Creo que todos, de pequeños, soñamos con alcanzar el alto nivel y poder disputar tantos partidos en la Liga o jugar en la selección. Son sueños que tienes y, por suerte, en mi caso se han ido cumpliendo uno tras otro. Estoy muy feliz y muy orgulloso. Cuando deje de jugar y empiece mi otra vida miraré atrás y podré decir que he tenido una carrera plena", manifestó.