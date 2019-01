Ribera: "Cuando se juega con Francia hay que hacerlo todo bien"

Publicado 19/01/2019 21:08:02 CET

El seleccionador nacional de balonmano masculino, Jordi Ribera, reconoció que les faltó alcanzar la mejor versión este sábado que exigía la cita contra Francia en el Mundial 2019, en una derrota que abre un "escenario nuevo" para los 'Hispanos', que ven alejarse las medallas para pensar ahora en las plazas para Preolímpico.

"Nos ha faltado un poco más de contundencia defensiva. En las alternativas defensivas no hemos estado como teníamos que estar en la primera parte. Ha habido un parcial de 4-0 que se nos han ido que ha sido un momento que hemos perdido muchos balones", dijo.

Ribera reconoció un partido cuesta arriba en Colonia (Alemania), pero en medio de la adversidad destacó la opción final de voltear el marcador. "Aún así hemos ido al descanso con todas las posibilidades y hemos recuperado el partido. En ese 18-18 ahí estaba un poco la clave de haber dado la vuelta, cambiar el partido y que ellos tuvieran más presión", afirmó.

"A partir de ahí se ha vuelto a abrir una diferencia de cuatro goles, arropados un poco por Sterbik para mantenernos en el partido, que ha parado balones muy importantes para seguir vivos. Hemos tenido la oportunidad a falta de dos minutos, de meter un gol y ponernos a uno, que nos podía llevar a que se precipitaran y sacar al menos un punto", añadió.

La vigente campeona del mundo se vengó de la victoria española el año pasado en semifinales del Europeo que ganaron los 'Hispanos'. "Francia es un gran equipo que ha jugado bien. No me puedo quejar del equipo, ha luchado hasta el último momento. Cuando se juega con Francia hay que hacerlo todo bien y pensar que ellos pueden flojear en algún momento, ha existido esa posibilidad pero nos ha faltado hacerlo todo bien", apuntó.

Además, Ribera no quiso hablar de la actuación arbitral y se centró ya en los dos próximos partidos contra Brasil y Alemania. "No quiero hablar de ese tema porque no quiero victimismo. La mejor manera de compensar la frustración que hayamos podidos sentir es jugar lo mejor posible el próximo partido", dijo.

"Primero el de Brasil, no va a ser fácil. En un escenario nuevo para nosotros, habrá que pensar en la clasificación para los Preolímpicos, sacar la cabeza y luchar hasta el último momento", finalizó.