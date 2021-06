Xavi Pascual: "No es una reivindicación sino una oportunidad de ganar otra 'Champions'"

Raúl Entrerríos: "Quiero terminar mi carrera en el Barça de la mejor manera"

BARCELONA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Barça de balonmano, Xavi Pascual, ha asegurado este miércoles que no se toma la 'Final Four' de la 'Champions' de este fin de semana como una reivindación personal, al serle confirmado que dejará el club este verano, sino como una nueva oportunidad de alzarse con un título que no logran desde 2015.

"Los títulos los gana el club y ahora tenemos una nueva oportunidad de ganar la 'Champions'. No me lo planteo así, como una reivindicación, sino como una oportunidad de volver a ganar una 'Champions'", aseguró el técnico en rueda de prensa.

Pese a ganar una sesenta de títulos en sus 12 años en el banquillo blaugrana, Pascual no pudo opinar sobre su despido --será relevado este verano por Antonio Carlos Ortega--.

"Estoy concentrado en el trabajo a realizar, no pienso en que serán mis últimos partidos. Ya tendré tiempo de pensarlo una vez acabe la 'F4'", reconoció el técnico catalán.

Además, cree que nada de su situación personal está empañando el buen trabajo del equipo. "Estamos preparando la Final Four como hacemos siempre, teniendo en cuenta la primera final del sábado, que es la que te da la oportunidad después de poder luchar por el título", apuntó.

Pero, en esa semifinal, se miden a un Nantes que cree que está siendo el equipo más en forma del continente en los últimos tiempos. "El Nantes es el equipo que más en forma está de los cuatro. Las dos eliminatorias han estado espectaculares, dejando fuera a grandes equipos. Se ha ido notando la mano de Alberto, y es un equipo peligrosísimo", advirtió.

"Hemos jugado muy bien todo el año, tenemos que seguir igual, en la misma línea. Tenemos confianza en lo que hacemos. Las derrotas siempre afectan, pero el equipo está totalmente recuperado de la última final", reconoció, en referencia a la 'Final Four' de 2020 perdida hace poco.

"Puedes estar muy bien y que los demás equipos también lo estén. Cuando llegas a la Final Four, los cuatro equipos la pueden ganar, no hay favoritos. Allí cambia todo, son dos partidos y pueden pasar muchas cosas", reiteró.

Por su parte, el capitán Raúl Entrerríos, que afronta sus últimos partidos como blaugrana antes de su retirada tras los Juegos Olímpicos de Tokio de este verano, aseguró que echará de menos a la afición y que luchará por cerrar su carrera en el Barça de la mejor manera, alzando el título.

"Espero llegar bien y poder ayudar al equipo en todo lo posible, quiero terminar la temporada y mi carrera de la mejor manera posible", se sinceró el asturiano. "Los echaremos mucho de menos. Es una competición para notar el apoyo de nuestra gente", comentó sobre la ausencia de público en Colonia.

"Llevamos mucha carga de partidos, es algo que se lleva en el cuerpo. Yo tengo que cuidarme más y tener mucha atención a los pequeños dolores", añadió sobre su estado de forma.

En cuanto a las posibilidades de título, cree que estará difícil lograrlo, pero que tienen posibilidades. "No hay duda de que la 'Final Four' es muy difícil de conseguir, de hecho, ya lo es el hecho de llegar allí. Puede pasar cualquier cosa, como hemos visto todos estos años", argumentó.

El Barça, al que se le resiste la 'Champions' desde 2015, cuando alzó el título por última vez, se medirá en semifinales al Nantes francés, mientras que la hipotética final por el título sería ante el vencedor del duelo entre PSG y Aalborg, de nuevo en el Lanxess Arena de Colonia.