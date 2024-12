Aleix Espargaró firma como embajador del Lidl-Trek

El expiloto de MotoGP estará "en algunos de los eventos" del calendario profesional

BARCELONA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expiloto español de MotoGP Aleix Espargaró, que se retiró al final del último Mundial y que seguirá como piloto probador de Honda, se pasará también en 2025 al ciclismo profesional tras firmar como "embajador" para el equipo estadounidense del Lidl-Trek, con quien estará en algunos eventos.

"Lidl-Trek se complace en anunciar que la estrella de MotoGP Aleix Espargaró se unirá a la familia a partir del 1 de enero de 2025. Tras dos décadas compitiendo en lo más alto de MotoGP, Espargaró ha decidido dedicar su tiempo a su otra gran pasión: el ciclismo", explicó el equipo en un comunicado.

Espargaró, de momento, será "embajador" de Lidl-Trek y se unirá al equipo profesional "en algunos de los eventos más prestigiosos del calendario", además de promover el deporte del ciclismo entre un amplio público.

"Estoy encantado de unirme a la familia Lidl-Trek, que es el hogar de algunos de los mejores ciclistas del mundo. Estoy emocionado de aprender de algunos de los mejores ciclistas y personal en el deporte, empujar mis límites, y compartir este viaje especial con los aficionados", manifestó el de Granollers en declaraciones facilitadas por el equipo.

"Después de que una lesión de espalda me obligara a dejar de correr, me pasé al ciclismo para recuperarme y entrenar. Con el tiempo, se convirtió en algo más que una preparación: se convirtió en mi pasión. Viviendo en Andorra, hice amistad con muchos ciclistas profesionales, lo que me inspiró para entrenar a un nivel superior", comentó el catalán.

Por el momento, el paso de Aleix Espargaró al ciclismo profesional no ocurrirá en carreras de ruta del calendari UCI Worldtour, pero sí podría participar en carreras de MTB o 'gravel' --disciplina en la que ya ha competido-- con los colores del equipo estadounidense, donde trabajará también para formar a jóvenes ciclistas y darles su experiencia como deportista de alto nivel.

"Espargaró lleva muchos años practicando el ciclismo a un alto nivel, entrenando junto a corredores profesionales en Andorra. Está entusiasmado con la idea de impulsar su potencial físico con todos los recursos del equipo de rendimiento de Lidl-Trek", destacó el equipo.

El de Granollers será un "valioso recurso" para Lidl-Trek, compartiendo su experiencia como deportista de élite en un deporte exigente con los jóvenes corredores del equipo.

"El ciclismo ha sido una de mis pasiones durante años, y decidí alejarme de MotoGP antes de lo previsto para unirme a un programa que se alinea tan bien con mi pasión. Estoy profundamente agradecido a Lidl-Trek por acogerme en su familia y apoyarme. Daré todo lo que tengo", añadió Espargaró.

Por su parte, el director general de Lidl-Trek, Luca Guercilena, aseguró que trabajar con Aleix Espargaró será "increíblemente gratificante" para el equipo y para sus jóvenes ciclistas. "Sabemos que es un ciclista fuerte y apasionado, pero también aporta diferentes experiencias y perspectivas al equipo. Puede ayudar a nuestros ciclistas más jóvenes a entender y manejar las presiones que vienen con la competencia de alto nivel", aportó el equipo.

Lidl-Trek siempre busca traer gente positiva a su familia, desarrollar corredores y mostrar las grandes cosas que el ciclismo puede aportar al mundo. Aleix Espargaró es un representante increíble para impulsar esa misión. No podemos esperar a empezar a trabajar con esta leyenda de las carreras", concluye el comunicado.