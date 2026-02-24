Alejandro Valverde vuelve a la Vuelta a Ibiza MTB con el objetivo de "pelear por la victoria"

Alejandro Valverde durante una salida de etapa en la Vuelta a Ibiza MTB. - VUELTA A IBIZA

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Alejandro Valverde regresará a la Vuelta a Ibiza MTB Siroko by Shimano en la 25ª edición de la carrera, elevando el nivel de una "edición histórica", y con el objetivo de "pelear por la victoria", según ha confirmado este martes la propia organización de la carrera.

El campeón del Mundo en 2018, ganador de cuatro ediciones de La Vuelta y vencedor de clásicas monumentales como Lieja-Bastoña-Lieja, el murciano sigue demostrando en pruebas de mountain bike y otras disciplinas que es un corredor de primer nivel. La pareja elegida por Valverde será Fran Rus, uno de los ciclistas españoles más versátiles del panorama nacional.

La dupla llega a Ibiza con la ambición de ganar, y su participación eleva el nivel de una edición ya histórica y convierte la isla en punto de encuentro de grandes nombres del ciclismo.

"La Vuelta a Ibiza MTB siempre es una carrera especial. Es exigente, es técnica y el ambiente que se vive aquí es diferente. En el 25 aniversario no podía faltar y venimos con ambición. Con Fran queremos estar delante desde el primer día y pelear por la victoria", aseguraba Alejandro sobre sus expectativas para la Vuelta.

Desde su primera edición, la carrera ha sabido combinar deporte de alto nivel, promoción turística y el carácter único de Ibiza como escenario natural. Ahora, 25 años después, Ibiza volverá a convertirse en el epicentro del mountain bike. Y esta vez, con una leyenda como Valeverde dispuesta a seguir escribiendo historia.