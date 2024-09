Ayuso: "El recorrido del Mundial es el que mejor se adapta a España como equipo de los últimos años"

MADRID, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español Juan Ayuso no esconde que el recorrido del domingo de la prueba en línea del Mundial de Carretera que se está disputando en Zurich (Suiza) "el que mejor se adapta" a la selección "de los últimos años", mientras que Enric Mas espera que puedan "disfrutar del buen equipo" con el que acuden y Carlos Rodríguez tiene claro que pueden "hacerlo bien".

"Creo que este Mundial es el que cuenta con el recorrido que mejor se adapta a España como equipo de los que hemos visto en los últimos años. Va a ser un lujo poder correr con estos compañeros, a todos nos viene bien este Mundial y estamos con ganas", admitió Ayuso en declaraciones facilitadas este viernes por la RFEC.

El catalán reconoció que este campeonato "es un terreno nuevo" para él. "He hecho alguna carrera de mucho kilometraje como la Amstel Gold Race, los Juegos Olímpicos, pero no demasiadas, así que tengo que descubrirme un poco más en una prueba así. Será una carrera muy dura y selectiva y al final se decidirá por piernas y espero poder estar ahí", subrayó.

"Al no hacer La Vuelta sí que he tenido tiempo para enfocarme en el Mundial y todas las carreras que he hecho estas últimas semanas ha sido a modo de preparación para Zurich. He tenido experiencias bonitas con la selección y siempre es bonito representar a tu país y más en un recorrido así que sabes que si las cosas te van bien puedes lograr algo importante", recalcó.

Por su parte, Enric Mas, que competirá por tercera vez en este evento tras 2018 y 2020, considera el Mundial como "una ocasión muy especial". "Lo afronto con mucha ilusión y tengo ganas de ir a por ello el domingo", subrayó el balear.

"Es un recorrido duro, hay que pensar que cuando llevemos 200 kms aún quedarán 70 sobre un circuito muy exigente en el que tendremos que tratar de disfrutar del buen equipo que tenemos y del buen estado de forma en el que nos encontramos", añadió el ciclista del Movistar Team.

Finalmente, Carlos Rodríguez llega "con mucha más experiencia y fondo a este Mundial" que cuando debutó en 2021. "La evolución en estos años ha sido buena y espero en esta ocasión estar delante para disputar o para poder ayudar a mis compañeros", expresó.

El granadino se ha "centrado en descansar un poco" tras La Vuelta "para poder asimilar toda la carga de trabajo" que han hecho en estas tres semanas. "También ha habido algún día de apretar un poco para quitar la 'carbonilla' y tratar de llegar de la mejor manera a este Campeonato del Mundo", admitió.

El andaluz advierte que el equipo ha entrenado "bien" durante la concentración previa realizada en Alsacia y que "hay buen ambiente". "Creo que llegaremos todo en buena forma. Tenemos un buen equipo, creo que podemos hacerlo bien, así que lucharemos a tope el domingo por hacerlo lo mejor posible", deseó.

"Me hubiera venido mejor un circuito con subidas más largas, no tan cortas, que quizá se adaptan mejor a corredores que brillan en clásicas, pero aun así lo he preparado bien e intentaré hacerlo lo mejor posible, ya sea por mí o por cualquiera de mis compañeros, que seguro que estarán ahí delante luchando", sentenció el del INEOS-Grenadiers.