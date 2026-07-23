Benidorm acogerá la Gala de la UCI el 9 de diciembre

Vista de la ciudad alicantina de Benidorm en una prueba de la Copa del Mundo de ciclocross. - SPRINT CYCLING

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Gala de la Unión Ciclista Internacional (UCI) se celebrará el próximo 9 de diciembre en el Centro Cultural de Benidorm (Alicante), donde el máximo organismo reconocerá los mayores logros deportivos de la temporada, según ha comunicado el gabinete de prensa de Momparler Cycling.

Benidorm acogerá la Gala del Ciclismo de la UCI en la que acudirán las figuras más destacadas del la disciplina profesional en ruta, tanto en masculino como femenino, para reconocer los logros obtenidos durante toda la temporada de los mejores corredores, equipos y países en el UCI World Ranking 2026, así como las actuaciones "más memorables".

Entre estos reconocimientos, se destaca el trofeo a los mejores ciclistas masculinos y femeninos del año, que se conocerán en el propio evento, mediante la votación de los aficionados que se podrá hacer en las plataformas digitales de la UCI.

"El ciclismo goza del protagonismo que tiene hoy en día gracias, sobre todo, a los ciclistas, a los equipos y a las federaciones. Sus logros y su dedicación merecen un reconocimiento oficial. Con esta idea, la Gala del Ciclismo UCI no solo homenajeará a los mejores, sino que celebrará a toda la comunidad del ciclismo profesional en ruta, tanto masculino como femenino", declaró el presidente de la UCI, David Lappartient, quien consideró Benidorm como la sede "ideal" para este evento.

Por su parte, el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, consideró que esta comunidad autónoma es el territorio "referencia mundial" de este deporte por su orografía, puertos de montaña, carreteras, clima y una afición con identidad. "No es casualidad que cada invierno los mejores equipos y ciclistas del mundo elijan la Comunitat Valenciana para preparar la temporada; algunos incluso residiendo en nuestros pueblos y ciudades", destacó.

"Nos hemos consolidado como el auténtico epicentro del pelotón internacional en sus campus de pretemporada, y acoger ahora la Gala del Ciclismo UCI es la confirmación de ese liderazgo. Vamos a seguir trabajando para que el deporte en general, y el ciclismo en particular, sea también motor económico y de proyección internacional para todo nuestro territorio", añadió Pérez Llorca.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, anunció que la ciudad es "candidata" para albergar los Campeonatos del Mundo UCI de Ciclocross en 2031. "Acoger la Gala del Ciclismo de la UCI supone otro hito importante que refuerza nuestro compromiso con este deporte y consolida aún más a Benidorm como uno de los principales destinos ciclistas del mundo", concluyó.