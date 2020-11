Betalú apunta a su quinta Titan tras su segundo triunfo seguido

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El corredor español Josep Betalú se acerca a su quinto triunfo en la Titan Desert, tras sumar su segunda victoria consecutiva en la tercera etapa, disputada sobre 93 kilómetros y 1.633 metros de desnivel positivo en el desierto de Tabernas (Almería), mientras que Claudia Galicia consolidó también su liderato en la categoría femenina.

Josep Betalú precedió a Sergio Mantecón, segundo a un segundo, y a Sergi Oller, tercero a 2 minutos y 14 segundos. En la general, Betalú aventaja a Mantecón en 1 minuto y 12 segundos.

Por su parte, Claudia Galicia volvió a mostrarse intratable en la categoría femenina y superó en algo más de 10 minutos a Silvia Roura, segunda también en la general a más de 21 minutos y medio de la corredora de Torelló.

Asimismo, el francés Sylvain Chavanel, el plusmarquista de participaciones en el Tour de Francia, ha subido hasta la vigésimo octava posición en esta tercera etapa, y en su debut en la Titan Desert Miguel Induráin concluyó en la posición 54.

"Esta edición de 2020 de la Titan Desert es diferente. El año pasado, tuvimos que vérnoslas con un calor sofocante y un sinfín de dunas, mientras que aquí las principales dificultades son los pasos montañosos con mucho desnivel. De todas maneras, no me he marcado ningún objetivo deportivo. Yo he venido a divertirme. Me lo estoy pasando muy bien y me siento un privilegiado cuando pienso en los tiempos difíciles que nos está tocando vivir", manifestó Sylvain Chavanel.