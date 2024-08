La británica Carys Lloyd, primera incorporación del Movistar Team para 2025.

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ciclista británica Carys Lloyd se convirtió en nueva integrante del Movistar Team para 2025, el primer fichaje de la escuadra 'telefónica' para el próximo año, dando así el salto al WorldTour y firmando un contrato para las próximas tres campañas, hasta 2027, según un comunicado emitido este miércoles.

"La jovencísima británica, de 17 años, una de las más destacadas junior internacionales en carretera y pista, salta al WorldTour de la mano de la escuadra 'telefónica'", informó el equipo en su página web.

Así, el Movistar Team abre su 'mercado' para la próxima campaña con el anuncio de la incorporación de Lloyd, actualmente en las filas de la escuadra junior Tofauti Everyone Active en su país de origen, y que firma un contrato para las próximas tres campañas (2025-27) con la estructura patrocinada por Telefónica.

La corredora juvenil ha competido a gran nivel tanto en carretera como en pista en los dos últimos años. En los velódromos, ha logrado tres títulos europeos: en 2023, en Anadia (Portugal), fue campeona continental en la Madison, y este mismo julio, en Cottbus (Alemania), obtuvo el oro en el Omnium y repitió en la Madison, esta vez junto a su futura compañera Cat Ferguson.

En la ruta, Carys suma triunfos en el GP Plouay (2023) y en dos parciales de la Omloop van Borsele neerlandesa de 2024, de la Copa de las Naciones, ambas al esprint en doblete junto a Ferguson. Fue igualmente bronce en el Nacional británico contrarreloj.

"Llevo toda mi vida en el mundo del ciclismo. A los seis años fui con mi hermano a mis primeras carreras, y me enamoré de este deporte desde el principio. Como corredora me considero una especialista en pruebas de un día, me gusta remar, hacer kilómetros y también sorprender con cambios de velocidad. Los esprints me gustan, me desenvuelvo bien, y tengo muchas ganas de poder aprovechar esa habilidad en el futuro en llegadas del WorldTour", valoró la británica.

Además, confesó que disfruta mucho "trabajando en equipo", porque "no hay nada más grande" que "la confianza que desarrollas con tus compañeras en busca de un objetivo común". "Por eso tengo muchas ganas también de dar este salto junto a Movistar Team. Creo que van a ser un gran apoyo en mi desarrollo como corredora", expresó.

"Con Cat logré mi primer título nacional, que es algo que nunca olvidaré y siempre será importante, porque me dio la confianza de saber que podía alcanzar mi sueño de ser profesional. Pasar a 'pros' con ella el año que viene se vuelve aún más bonito por lograrlo junto a ella. No es solo mi compañera de equipo o mi amiga: es familia para mí. Por eso no tengo miedo de lo que viene ahora, porque sé que la tendré al lado", comentó sobre Ferguson.