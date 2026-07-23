Carapaz se impone en la cima de Orcières-Merlette

Archivo - El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz. - Tom Goyvaerts/Belga/dpa - Archivo

MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ciclista ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ha ganado este jueves la decimoctava etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre Voiron y Orcières-Merlette sobre 185,2 kilómetros, en la que el campeón olímpico en Tokyo 2020 fue el más fuerte de la escapada y no hubo diferencias entre los favoritos.

Richard Carapaz ha sido el gran protagonista de la primera etapa alpina del Tour de Francia 2026. El ecuatoriano, que formó parte de la escapada del día, aprovechó un ataque a 3,5 kilómetros de meta para marcharse en solitario y hacerse con la victoria, la segunda de su carrera en la ronda gala, en la mítica cima de Orcières-Merlette.

Por detrás, el pelotón de favoritos, comandado en la última subida por el Red Bull-BORA de Remco Evenepoel, llegaría sin diferencias entre ellos.

Este viernes se disputa la decimonovena etapa, entre Gap y la mítica cima de Alpe d'Huez, de 127,9 kilómetros, con cuatro puertos, dos 'segundas', Col Bayard y Col d'Ornon, el 'primera' Col du Noyer, y la ascensión final al puerto de las 21 curvas, de 13,8 kilómetros al 8,1 por ciento, de categoría especial.