El ciclista checo Pavel Novák ficha por el Movistar Team hasta 2028

BARCELONA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El joven ciclista checo Pavel Novák, de 20 años, fichará por el equipo español Movistar Team a final de campaña y formará parte de la escuadra telefónica, que se hace con un corredor que ha despuntado en el Giro Next Gen de este año, hasta 2028.

"Movistar Team anuncia la incorporación del joven ciclista checo Pavel Novák (20 años), quien defenderá los colores del conjunto telefónico a partir de la temporada 2026 y hasta 2028", anunció el equipo en un comunicado.

Novák llegará al Movistar Team como una de las promesas del ciclismo europeo tras explotar esta temporada, siendo tercero en la clasificación general del Giro de Italia Next Gen, con un triunfo de etapa incluido en Prato Nevoso.

"Para mí, fichar por Movistar Team es un sueño hecho realidad. Es uno de los equipos más icónicos y respetados de la historia del ciclismo, y formar parte de este proyecto es un gran honor y una enorme motivación", aseguró el checo.

"Para mi carrera significa un paso muy importante hacia adelante. Voy a poder crecer y aprender dentro de una estructura WorldTour, rodeado de ciclistas experimentados, y estoy seguro de que me ayudará a desarrollarme y progresar como corredor. Tengo muchas ganas de empezar esta nueva etapa", añadió.