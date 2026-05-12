La ciclista Katie Archibald, doble campeona olímpica, anuncia su retirada

Archivo - La ciclista inglesa Katie Archibald, en los Juegos de Tokyo 2020 con Gran Bretaña. - Europa Press/Contacto/He Changshan - Archivo

LONDRES, 12 May. (PA Media/dpa/EP) -

La ciclista inglesa Katie Archibald, doble campeona olímpica con Gran Bretaña en Rio 2016 y Tokyo 2020, anunció su retirada a las 32 años tras 13 de ellos dedicadas al ciclismo profesional, revelenado que ha comenzado a formarse como enfermera.

Archibald insistió en que estudiar no es el motivo principal de su decisión de poner fin a su brillante carrera sobre la bicicleta, en la que ha conseguido 51 medallas a nivel mundial, europeo, de la Commonwealth y olímpico.

La ciclista se retirará como actual campeona mundial y europea, tras haber ganado el título mundial de madison junto a Maddie Leech el año pasado, y su octavo título europeo de persecución por equipos en Konya (Turquía), a principios de este año.

"Me encanta competir. Tras 13 años compitiendo en el ámbito internacional, y toda una vida compitiendo contra mi hermano mayor (John, dos veces medallista de la Commonwealth), he decidido retirarme de lo primero", avanzó.

Archibald reconoció que formar parte del equipo ciclista de Gran Bretaña ha significado "formar parte de algo más grande" que ella misma. "Ha sido un verdadero honor competir en bicicleta junto a los mejores del país", agregó la deportista.

Archibald ha sido uno de los mayores talentos y una de las figuras más destacadas del equipo británico desde que llegó al velódromo de Mánchester siendo una adolescente. Desde entonces ha tenido que superar momentos extremadamente difíciles.

En 2022, cuando Archibald perdió a su pareja tras intentar salvarlo mientras sufría un paro cardíaco mortal en la cama junto a ella, con tan solo 37 años. En 2024, sufrió una extraña lesión en su jardín que la obligó a perderse los Juegos de París, pero terminó el año ayudando a Gran Bretaña a revalidar su título mundial de persecución por equipos.

La primera medalla de oro olímpica de Archibald llegó en su debut en Río de Janeiro en 2016, cuando ganó la corona de persecución por equipos junto a Laura Kenny, Elinor Barker y Joanna Rowsell Shand. En los Juegos de Tokio de 2021, ella y Kenny ganaron la primera prueba olímpica femenina de madison, tras haber formado parte del equipo que ganó la plata en la persecución.

"En las primeras etapas de mi carrera, estaba segura de que nunca me retiraría por voluntad propia. He nacido en el lugar adecuado en el momento adecuado, con un talento que me ha permitido convertir en mi profesión algo que la gente hace por diversión; eso es una locura. Sentía que renunciar a esto antes de que me lo arrebataran de las manos sería irracional", valoró Archibald, que aseguró que la decisión le ha "resultado bastante difícil" asimilarla.

Al hablar de su cambio profesional, Archibald dijo que comenzó a formarse como enfermera el pasado septiembre. "Quiero dejar muy claro que la formación de enfermería no me está obligando a retirarme. Al mismo tiempo, esta cosa que me tiene tan enamorada me hace sentir ilusionada por el futuro, y eso hace que esta transición me dé menos miedo", zanjó.