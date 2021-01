Coloma y Heras se unen a 'Con(vivir)' de WITL para reducir la mortalidad de los ciclistas en carretera

"Es fundamental educar a ciclistas y conductores para compartir un mismo espacio", subrayó el ganador de cuatro Vueltas a España

BARCELONA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El corredor Carlos Coloma, bronce en bici de montaña en los Juegos de Río, los exciclistas Roberto Heras, cuádruple ganador de La Vuelta, y Luis Pasamontes y el expiloto Jaime Alguersuari se han unido al proyecto de seguridad vial 'Con(vivir)', impulsado por la plataforma de contenidos inspiradores 'Where is the limit?' (WITL).

Así lo anunció el CEO de WITL, Antonio Gassó, en la presentación telemática de esta iniciativa, que pretende fomentar la convivencia entre conductores y ciclistas en la carretera "para reducir el número de atropellos y mortalidad vial en España".

"El principal objetivo es salvar vidas, defender los derechos de los ciclistas y que exista tolerancia y una convivencia cívica entre los conductores y los que andamos en bici", comentó Antonio Gassó en el bautizo de un proyecto en el que colaboran BH, Auto Beltrán de Mercedes y la aseguradora DAS.

A este proyecto de 'Con(vivir)' ya se han sumado los ciclistas profesionales del BH Templo Cafés Carlos Coloma, Rocío del Alba, David Valero y Pablo Rodríguez, el expiloto de Fórmula 1 Jaime Alguersuari, los exciclistas profesionales Luis Pasamontes y Roberto Heras, el chef Nandu Jubany y el youtuber deportivo Valentí Sanjuan, entre otros.

No obstante, la iniciativa está "abierta" a que se unan otros deportistas, 'influencers', personalidades de otros ámbitos, la DGT y la Real Federación Española de Ciclismo (RFEC), según apuntó Gassó, ex CEO de la compañía de soluciones auditivas GAES, empresa familiar en la que trabajó durante más de 30 años y que participó, entre otros eventos, en la Titan Desert o la Barcelona World Race.

Para Carlos Coloma es importante "contagiar" esa pasión por el ciclismo para "bajar el número de accidentes" y recordó con emoción los dos accidentes mortales que sufrió en primera persona de dos compañeros ciclistas, uno en septiembre de 1997, y el de Iñaki Lejarreta en diciembre de 2012.

Por su parte, Roberto Heras indicó que los ciclistas están "muy expuestos" por que pasan muchas horas en la carretera mientras se entrenan. "He tenido sustos, pero, afortunadamente, ninguno grave. Es fundamental educar a ciclistas y conductores para compartir un mismo espacio", señaló el ciclista bejarano, cuatro veces ganador de la Titan Desert.

El proyecto 'Con(vivir)' contará con una parte divulgativa-formativa y otra testimonial-emocional. La primera se impulsará en este 2021 a través de la web de WITL (www.witl.es/convivir) con mensajes didácticos relacionados con la seguridad vial. Éstos serán grabados en formato audiovisual y protagonizado por deportistas e 'influencers'.

Por otro lado, el proyecto también cuenta con una parte emocional, puesto que WITL ha seleccionado cuatro testimonios que han vivido en primera persona las consecuencias de los peligros de la carretera. Estos son el ciclista paralímpico Juanjo Méndez; Andrés Contreras, ciclista superviviente del atropello masivo de Oliva; Jordi Diz, que volvió a nacer en el Institut Guttmann tras un grave accidente de tráfico; y Jorge Orejón, triatleta adaptado que perdió la movilidad total del brazo derecho en un accidente de tráfico.