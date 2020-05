Coloma: "Valoraré si compensa ir a Tokyo, si soy un tapón, lo dejaré"

El bronce olímpico en bici de montaña en Río se da de plazo hasta final de año para decidir su futuro

El ciclista Carlos Coloma, bronce en bici de montaña en Río 2016, afirmó que si se ve "con opciones" para subir al podio el próximo año en Tokyo 2020 intentará seguir, pero que si es "un tapón" será "humilde" para dejar paso, dijo en el VIII WITL Talks by Andbank, la charla online impulsada por la plataforma 'Where is the limit?', liderada por el ex CEO de GAES Antonio Gassó.

"Con fuerzas me veo, no sé si de sobra, pero llegaría a Tokyo con 40 años, serían los cuartos Juegos y, a nivel deportivo, he conseguido el objetivo que me marqué, que era la medalla. La valoración no es si tengo fuerzas o no. Tengo que valorar si me compensa el gasto de energía brutal", reflexionó.

Carlos Coloma confesó que le costó un "esfuerzo sobrehumano" lograr el bronce de 2016. "Entonces era solo un ciclista profesional, corría en el MMR. Solo yo puedo tomar la decisión. He decidido esperar hasta final de año. Si me veo al 110 por ciento de llegar a Tokyo voy, si voy a hacer tapón a la gente de detrás creo que debo ser humilde y dejarlo en el momento necesario", indicó.

Coloma confesó que el aplazamiento de Tokyo 2020 fue un 'shock' porque pretendía culminar allí su larga carrera. "Era uno de mis sueños porque quería cerrar mis 21 años en Tokyo 2020. La llegada de la

COVID-19 fue más o menos como la lesión de 2013: todo me iba bien, estaba becado por el COE y me rompí el hombro", recordó.

El corredor riojano estuvo entonces casi cinco meses en casa, se sometió a dos operaciones y sin poder competir. "Esa parte más oscura del deporte me ha hecho afrontar con más optimismo y entusiasmo de lo que he visto alrededor. Si ya has pasado por lo difícil siempre es más llevadero afrontar una situación como la actual", comparó el mánager y corredor del equipo Templo Cafés junto a Rocío García y Pablo Rodríguez.

ENHAMED: "LUCHAR POR MEDALLAS ME HIZO AGRADECER SER CIEGO"

Por su parte, Enhamed Enhamed, 'coach', conferenciante y que ha disputado los Juegos Paralímpicos de Atenas 2004, con 2 bronces; Pekín 2008, con 4 oros; y Londres 2012, con 2 platas y 1 bronce, tras quedarse ciego a los 8 años por un desprendimiento de retina, dijo que la superación es "algo que se trabaja".

"Parece que cuando algo es un trabajo nos ofrece la posibilidad de que cualquiera puede tenerlo. No decides ser deportista olímpico, empiezas a entrenar dos horas y acabas entrenando siete. Así fue desde 2002 a 2012. Pensaba que la ceguera era la mayor injusticia y, en ese punto que toco fondo, empiezo a entrenar la mente", explicó.

En esa búsqueda, Enhamed empieza a crear su propio 'método'. "Me permitió, en menos de dos años, conseguir cuatro oros en Pekín. Preparé el Ironman de Lanzarote, subí al Kilimanjaro, y no fue por las vistas, crucé el Estrecho de Gibraltar y el año pasado volví a retomar el deporte de competición", indicó el nadador paralímpico, clasificado tras nueve años fuera del circuito para los Juegos Paralímpicos de Tokyo 2020 del próximo año.

A juicio del nadador paralímpico, la superación es "tener muy claros los objetivos"; "agradecer cada día las cosas pequeñas"; y "aprender a gestionar la frustración".

"Muchas veces necesitamos una dirección. Pensaba que luchaba por las medallas, pero la excusa de ganar la medalla había hecho que aprendiera a agradecer el hecho de ser ciego. Las personas cuando más talentosas son más se frustran. Yo cambié de decir que perdí la vista a que gané la ceguera. Cuando haces tuya la dificultad te la tomas como un entrenamiento", aconsejó.

