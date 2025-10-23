La cuarteta masculina logra el récord de España en el Mundial de Pista de Chile

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Selección Española ha iniciado hoy su periplo en el Campeonato del Mundo de ciclismo en pista de Santiago de Chile con el récord de España cosechado por la cuarteta masculina, formada por Beñat Garaiar, Álvaro Navas, Eñaut Urkaregi y Xavi Cañellas, que ha mejorado en más de dos segundos la anterior plusmarca nacional.

Beñat Garaiar, Álvaro Navas, Eñaut Urkaregi y Xavi Cañellas completaron una sólida persecución por equipos finalizando en 12ª posición con un tiempo de 3:56.472, un registro que mejora en más de dos segundos el anterior récord de 3:58.773 que databa del pasado año en Milton (Canadá).

El combinado nacional, no obstante, no pudo acceder a una primera ronda de la que le separaron alrededor de cuatro segundos, con Suiza, octava, marcando el corte con un tiempo de 3:52.048.

Por su parte, en la persecución por equipos femenina, Laura Rodríguez, Isabel Ferreres, Izzy Escalera y Marga López concluyeron la clasificatoria en 11ª plaza al finalizar con un registro de 4:27.565, ligeramente más lento que el actual récord de España de 4:26.621 conseguido en Grenchen (Suiza) en 2023. Así, la cuarteta femenina tampoco pudo acceder a primera ronda.

Además, en la velocidad por equipos, Alejandro Martínez, Esteban Sánchez y Pepe Moreno se quedaron fuera del acceso a primera ronda tras terminar 11º, mientras que la madrileña Eva Anguela fue 16ª en la prueba de scratch, que se resolvió al sprint con la victoria para la neerlandesa Lorena Wiebes.