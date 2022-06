David Campos se proclama subcampeón de Europa élite de BTT Short Track

MADRID, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ciclista español David Campos se ha proclamado este jueves subcampeón de Europa de la categoría élite de BTT 'Short Track' tras completar una extraordinaria carrera en el Campeonato de Europa que se está celebrando en la localidad portuguesa de Anadia.

El biker de Almería marcó un fuerte ritmo desde el inicio de la prueba y demostró sus ganas por hacerse con el título continental. Campos llegó a liderar el grupo cabecero con cuatro ciclistas, que fueron los que se jugaron las medallas.

"Me he encontrado muy fuerte toda la carrera, luchando por el maillot y por el oro. El británico nos ha abierto unos diez segundos en la penúltima vuelta y ahí ya he decidido hacer mi carrera para llegar segundo y ganar la medalla de plata", relató en declaraciones a la Real Federación Española de Ciclismo.

"Estoy muy contento. El domingo, a por el XCO", declaró el almeriense, que lograba entrar en meta con margen para celebrar su mejor actuación internacional hasta la fecha.

Por su parte, la balear Lucía Gómez consiguió la sexta plaza en la prueba élite femenina, un short track que ha dominado la suiza Blochlinger.